Rolando Figueroa cruzó a Alfonso Prat-Gay por Vaca Muerta: "Veo que no has recorrido Neuquén"

La afirmación de Alfonso Prat-Gay de que el boom de Vaca Muerta “no derrama ni en Neuquén” quedó en el centro de la discusión política y económica luego de la respuesta del gobernador Rolando Figueroa, quien cuestionó el diagnóstico del exministro y lo invitó a recorrer nuevamente la provincia.

Prat-Gay había contado que visitó pequeñas y medianas empresas y otros sectores de la economía neuquina, pero reconoció que no llegó a Añelo , uno de los principales centros de la actividad hidrocarburífera. “El humor que yo me encontré no era un humor de una economía que estaba en franca expansión” , sostuvo el economista.

Figueroa respondió desde sus redes sociales: “Te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco” . El gobernador acompañó el mensaje con un informe de la Fundación Mediterránea que analiza justamente cuánto del crecimiento de las actividades exportadoras se traslada al resto de las economías provinciales. En el caso de Neuquén, el estudio identifica a la provincia como un caso de “derrame amplio” : no solo crece el sector de petróleo y gas, sino también los bienes transables y las demás actividades económicas.

El dato más contundente aparece en la evolución de la masa salarial privada formal real entre 2023 y 2025. Según el informe utilizado por Figueroa, descontada la inflación, la masa salarial aumentó 13% en petróleo y gas , pero el crecimiento fue todavía mayor en el resto de los bienes transables, con un 29% , mientras que las demás actividades de la economía provincial registraron una mejora del 17% . Es decir, el crecimiento no quedó limitado a las empresas directamente vinculadas con Vaca Muerta.

El mercado laboral también ofrece un contraste con la descripción de una economía donde el boom petrolero no genera efectos sobre el resto de la provincia. Entre 2023 y 2025, el empleo privado registrado en Neuquén creció cerca de 7% , con unos 12.000 nuevos puestos de trabajo , mientras que durante el mismo período se radicaron 186 nuevas empresas . La industria manufacturera, además, incorporó alrededor de 2.000 empleos formales .

El crecimiento también se refleja en las exportaciones

La expansión de la actividad neuquina también aparece en el frente externo. Durante el primer semestre de 2026, Neuquén exportó bienes por u$s4.303,8 millones, un incremento interanual del 42%. Las ventas externas provinciales representaron el 8,7% de las exportaciones argentinas y casi la mitad de las exportaciones de toda la Patagonia, según datos difundidos por la provincia. El grueso corresponde a combustibles y energía, pero el volumen exportador es uno de los indicadores que explica la transformación económica que atraviesa Neuquén.

El efecto también puede observarse en indicadores sociales y laborales. En el primer semestre de 2026, la pobreza en el aglomerado Neuquén-Plottier fue de 19,6%, mientras que la desocupación durante el segundo trimestre se ubicó en 3,2%, por debajo de los registros nacionales. A esto se suma el crecimiento demográfico y comercial de la provincia: la capital neuquina recibe nuevos habitantes atraídos por las oportunidades laborales y registra el desembarco de nuevas marcas y empresas.

“La próxima vez te saco a recorrer mi provincia”

El propio Prat-Gay reconoció que Neuquén es la única provincia donde aumentó el empleo desde la llegada de Javier Milei, aunque sostuvo que ese dato no se traduce necesariamente en una expansión generalizada del comercio y las pymes. También aclaró que su evaluación surgía de una recorrida limitada y que no había llegado a Añelo.

Figueroa respondió que esa mirada no refleja la transformación que atraviesa la provincia. “La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad”, escribió. La frase sintetizó el contrapunto: frente a la percepción de Prat-Gay sobre un derrame todavía insuficiente, los indicadores citados por el gobernador muestran crecimiento del empleo, salarios, empresas y actividad fuera del núcleo estrictamente petrolero.

Como estas @alfonsopratgay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido.

No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el obelisco. Te comparto un estudio de la @FMediterranea.



La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron… pic.twitter.com/ct2QWbVoLt — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 26, 2026

El cruce sumó además un nuevo capítulo político cuando Javier Milei reposteó el mensaje de Figueroa, aunque sin agregar un comentario propio. Así, una discusión inicialmente económica sobre el impacto de Vaca Muerta terminó convirtiéndose también en un contrapunto político sobre el modelo de crecimiento de Neuquén y sobre si el boom energético está logrando —o no— trasladarse al conjunto de la economía provincial.