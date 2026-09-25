Ranking de selecciones: Argentina se ubica sexta aunque aumentó u$s173 millones su valor tras el Mundial 2026

La Selección argentina elevó con fuerza la cotización de su plantel después de la Copa del Mundo y alcanzó un valor de u$s1.095 millones.

Argentina aparece sexta entre las selecciones más valiosas del mundo en las nóminas para la Fecha FIFA, aunque con un dato especialmente relevante para su economía futbolística: la cotización de su plantel creció de manera considerable después del Mundial.

La primera fecha FIFA después del Mundial 2026 tendrá una particularidad inédita: las selecciones podrán disputar hasta cuatro partidos, en lugar de los dos habituales. En Europa, además, comenzará una nueva edición de la UEFA Nations League, por lo que las principales potencias pondrán en cancha a sus figuras y permitirán observar cómo cambió el valor de mercado de sus planteles después de la Copa del Mundo.

En esa nueva fotografía del mercado, Argentina aparece sexta entre las selecciones más valiosas del mundo , aunque con un dato especialmente relevante para su economía futbolística: la cotización de su plantel creció de manera considerable después del Mundial.

La Selección que llegó a la final de la Copa del Mundo tenía un valor de mercado de u$s922 millones , tomando los u$s807,5 millones que cotizaba su plantel en euros antes de la definición. Ahora, la nómina argentina alcanza aproximadamente u$s1.095 millones , luego de pasar de u$s920,5 millones a u$s1,093 millones.

Eso significa que Argentina sumó alrededor de u$s173 millones en valor de mercado después del Mundial , un incremento cercano al 19%. El salto refleja principalmente la valorización de varios futbolistas que integran la nueva generación de la Selección y que aumentaron su cotización en el mercado internacional.

Pero el crecimiento argentino no alcanzó para meterse entre las cinco selecciones más caras. Inglaterra lidera el ranking con unos u$s2.031 millones , seguida por Francia con u$s1.644 millones y España, campeona mundial, con u$s1.541 millones . Alemania aparece cuarta con aproximadamente u$s1.484 millones , mientras que Portugal completa el top cinco con unos u$s1.141 millones . Argentina ocupa el sexto lugar con u$s1.095 millones .

La distancia con Inglaterra es todavía considerable. El seleccionado británico tiene una cotización que supera en unos u$s936 millones a la argentina, prácticamente el valor de otro plantel completo de la Albiceleste.

El caso inglés también muestra la velocidad con la que pueden cambiar las valuaciones. La selección llegó a la última instancia del Mundial con una cotización cercana a u$s1.552 millones y ahora se acerca a los u$s2.031 millones. Es decir, en apenas unos meses agregó alrededor de u$s479 millones a su valor de mercado.

Francia, en cambio, registró una evolución negativa. Su plantel, que durante el Mundial rondaba los u$s1.735 millones, ahora está valuado en aproximadamente u$s1.644 millones. España, por su parte, aumentó su cotización y se ubica tercera con u$s1.541 millones, pese a que su valor durante la Copa era inferior al actual.

Argentina tiene además una característica particular dentro del ranking: es la selección más valiosa fuera de Europa. Brasil aparece por detrás, con una cotización de aproximadamente u$s971 millones, mientras que Países Bajos ronda los u$s972 millones e Italia los u$s970 millones, de acuerdo con la conversión de las valuaciones actuales.

El mercado también refleja el cambio generacional de la Selección argentina. En la final del Mundial, Julián Álvarez tenía una cotización de u$s114 millones, Enzo Fernández de unos u$s103 millones, Lautaro Martínez de u$s97 millones y Nico Paz de aproximadamente u$s91 millones. Alexis Mac Allister, por su parte, estaba valuado en unos u$s80 millones.

La lista es liderada por Inglaterra, semifinalista en el último mundial. IA

La nueva valorización del plantel argentino muestra que el negocio no termina con la obtención de un título. El rendimiento en un Mundial, la edad de los jugadores, su proyección y sus actuaciones en los principales mercados europeos pueden modificar rápidamente las valuaciones.

El ranking deja así una fotografía clara del mercado global de selecciones: Inglaterra, Francia, España, Alemania y Portugal concentran los cinco planteles más caros, mientras Argentina aparece sexta y como la primera potencia sudamericana.

Para la AFA, el plantel argentino ya representa un activo cercano a u$s1.100 millones. AFA

Para la AFA, el dato tiene una lectura adicional. El plantel argentino ya representa un activo cercano a u$s1.100 millones, con varios futbolistas jóvenes que todavía pueden aumentar su cotización. La Selección perdió la final del Mundial, pero en términos de mercado salió de la Copa con una nómina que se valorizó en unos u$s173 millones y que ahora vuelve a la competencia internacional desde el sexto lugar entre los seleccionados más caros del planeta.