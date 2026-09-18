Corridas, empujones y disparos al aire durante el traslado de miles de migrantes en Ceuta

Las autoridades españolas comenzaron a trasladar a miles de inmigrantes que permanecían en condiciones precarias en hacia un campamento temporal instalado en el puerto. El operativo arrancó de madrugada y registró momentos de alta tensión.

Tensión ante el traslado de migrantes en Ceuta.

Las autoridades de España iniciaron este viernes el traslado de miles de migrantes que permanecían en las playas de Ceuta hacia un nuevo espacio temporal montado en el puerto del enclave español ubicado en el norte de África .

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El operativo comenzó alrededor de las 04:30 y estuvo atravesado por escenas de tensión. Grupos de migrantes corrieron para intentar asegurarse un lugar en las nuevas instalaciones, lo que provocó empujones y avalanchas y obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad.

Durante los incidentes se registraron disparos al aire y algunos heridos , mientras la Policía intentó ordenar el ingreso al campamento.

Las nuevas instalaciones portuarias cuentan con capacidad para albergar a 1.700 migrantes , una cantidad inferior al número de personas que, según las autoridades, permanecen actualmente en las playas de Ceuta.

En las carpas, quienes sean trasladados dispondrán de duchas, servicios básicos, alimentación y camas nuevas , de acuerdo con la información proporcionada por fuentes oficiales.

Miles de migrantes fueron trasladados hacia un campamento temporal en Ceuta. Archivo

El operativo comenzó apenas unas horas después de que un tribunal rechazara una solicitud presentada por un sindicato policial para impedir que los migrantes fueran reubicados en las instalaciones temporales.

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta

La situación se agravó a finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, una ciudad de aproximadamente 80.000 habitantes.

Aunque buena parte de quienes ingresaron posteriormente regresaron a territorio marroquí, miles permanecieron en el enclave español en condiciones de vulnerabilidad.

Las cifras sobre la cantidad de migrantes que todavía se encuentran allí difieren según las autoridades. La administración local sostiene que unas 13.000 personas continúan en Ceuta, mientras que el Gobierno central afirma que el número es considerablemente menor.

Desde el comienzo de la crisis también se produjeron diferentes episodios de tensión y protestas entre habitantes de la ciudad, que reclamaron recuperar la normalidad.

Cruces entre el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular

La gestión de la crisis también abrió una disputa política entre el Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez y la administración local de Ceuta, controlada por el Partido Popular (PP).

Inicialmente, la autoridad portuaria local se negó a ceder el control de las instalaciones destinadas al nuevo campamento, por lo que el Ejecutivo nacional intervino directamente para avanzar con la reubicación.

Desde el PP cuestionaron el procedimiento y calificaron el traslado como un “caos absoluto”. El secretario general del partido, Miguel Tellado, reclamó además la salida del presidente del Gobierno.

“Devolución inmediata. Gobierno dimisión”, esctibió en X el dirigente opositor. Sectores de la derecha y la extrema derecha también responsabilizaron al Ejecutivo nacional por la situación migratoria que atraviesa el enclave.

El desafío de identificar a los migrantes y proteger a los menores

El Gobierno central busca acelerar la devolución de migrantes a Marruecos, aunque el procedimiento debe ajustarse a la legislación vigente.

Antes de concretar un eventual retorno, las autoridades necesitan identificar individualmente a las personas para establecer si pueden solicitar asilo o si corresponde su devolución. A esa dificultad se suma la presencia de miles de menores, quienes requieren mecanismos especiales de protección.

La combinación entre la cantidad de personas que permanecen en Ceuta, la capacidad limitada de las nuevas instalaciones y los procedimientos necesarios para determinar la situación de cada migrante mantiene abierta la crisis humanitaria y política en el enclave español.