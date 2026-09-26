Doble jornada de protestas en Madrid: una marcha contra Pedro Sánchez y otra por el derecho a la vivienda + Agregar ámbito en









El centro de la capital española vivió este sábado dos movilizaciones separadas: la segunda Marcha por la Dignidad, en rechazo a la gestión del Gobierno por la crisis de Ceuta, y una protesta del Sindicato de Inquilinas que terminó con una acampada en la Puerta del Sol.

MARCHA DE LA DIGNIDAD. La convocatoria reclamó principalmente la convocatoria de elecciones generales y una respuesta distinta a la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. Captura X

Madrid fue escenario este sábado de dos manifestaciones distintas que reflejaron el clima de tensión política y social en España. Por un lado, miles de personas marcharon en apoyo a Ceuta y en contra de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez; por otro, una convocatoria del Sindicato de Inquilinas por el derecho a la vivienda reunió a una multitud que desbordó el centro de la ciudad.

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La marcha contra el Gobierno La segunda Marcha por la Dignidad recorrió el centro de Madrid desde la plaza de Cibeles hasta la zona de Moncloa, atravesando Alcalá, Gran Vía y Princesa. La convocatoria reclamó principalmente la convocatoria de elecciones generales y una respuesta distinta a la crisis migratoria que atraviesa Ceuta desde finales de julio. La Delegación del Gobierno situó la asistencia en torno a las 20.000 personas.

Banderas españolas y ceutíes dominaron el recorrido, junto con carteles que pedían elecciones y cuestionaban la gestión del Ejecutivo. El Partido Popular y Vox respaldaron la protesta, aunque mantienen posiciones distintas sobre la vía institucional para forzar una salida política, en referencia al artículo 102 de la Constitución.

NI UNA MARICARMEN MÁS. Los organizadores cifraron la asistencia en 300.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno la situó en 25.000. La protesta por la vivienda Horas más tarde, el Sindicato de Inquilinas de Madrid encabezó una manifestación bajo el lema "Ni una Maricarmen más, señalemos a los responsables", en referencia al desahucio esta semana de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad que fue desalojada de la vivienda del barrio de Retiro donde había vivido durante 71 años.

La marcha partió a las 18.30 desde la Puerta del Sol, pasó por el Ayuntamiento de Madrid y llegó al Congreso de los Diputados poco antes de las 20.30. Los organizadores cifraron la asistencia en 300.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno la situó en 25.000. Los manifestantes reclamaron que el Ejecutivo incorpore medidas de protección a los inquilinos en el decreto de vivienda que podría aprobarse el próximo martes.

Tras la lectura del manifiesto frente al Congreso, un grupo de manifestantes decidió instalar una acampada en la Puerta del Sol, que continuaba durante la noche del sábado.