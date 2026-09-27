Plazo fijo: cuánto rinde invertir $7.000.000 a 30 días y qué tasa ofrece cada banco + Agregar ámbito en









Las tasas de plazo fijo cambiaron en septiembre y llegan hasta el 23% anual. Cuánto se puede ganar con $7 millones según cada banco.

Un plazo fijo de $7.000.000 a 30 días genera distintos rendimientos según la TNA ofrecida por cada entidad financiera.

Invertir $7.000.000 en un plazo fijo a 30 días permite obtener una renta conocida de antemano, aunque el resultado final depende de la tasa de interés que ofrezca cada banco. En septiembre de 2026, las entidades muestran diferencias importantes: las tasas informadas van desde alrededor del 16% hasta el 23% de Tasa Nominal Anual (TNA).

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Con una tasa del 18,75%, como la informada para Banco Nación, la colocación de $7 millones durante 30 días genera aproximadamente $107.876,71 de intereses. Al vencimiento, el ahorrista recibiría $7.107.876,71 entre capital y rendimiento.

Cuánto rinde invertir $7.000.000 en un plazo fijo a 30 días El rendimiento de un plazo fijo se determina a partir de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece la entidad. Para una inversión de $7.000.000, una diferencia de apenas algunos puntos porcentuales puede modificar de manera considerable los intereses obtenidos al finalizar los 30 días.

Con una TNA de 18,75%, la ganancia estimada es de $107.876,71. El cálculo surge de aplicar la tasa proporcional correspondiente a los 30 días sobre el capital inicial de $7 millones.

En cambio, si se toma una tasa del 23% anual, como la informada por varias entidades financieras, el rendimiento aproximado para 30 días asciende a unos $132.328,77, por lo que el monto final rondaría los $7.132.328,77. La diferencia frente a una tasa de 18,75% es de más de $24.000 en un solo mes.

Qué tasa de interés ofrece cada banco Entre los principales bancos, las tasas informadas para septiembre presentan diferencias. Banco Nación ofrece 18,75%

Banco Galicia ofrece 17,25%

BBVA ofrece 19%

Banco Santander ofrece 16,5%

Banco Provincia ofrece entre 21% y 22%

Banco Macro ofrece 19,5%

ICBC ofrece 18,1%

Banco Ciudad ofrece 17%

Banco Credicoop ofrece 18,5% También aparecen entidades con tasas superiores. BICA, CMF, Banco del Sol, Banco VOII y algunas compañías financieras llegan al 23% de TNA, mientras que Banco de Comercio informa 21,5%, Bancor 20,75%, Banco Mariva 22,5% y Banco Meridian hasta 23%. La comparación debe hacerse teniendo en cuenta que las tasas pueden variar según el banco, el monto, el plazo, el canal de contratación y si la persona es cliente o no de la entidad. El Banco Central cuenta con un comparador oficial de tasas para depósitos online a 30 días y advierte que los porcentajes pueden cambiar para otros montos o plazos. Cuánto se puede ganar con $7 millones según la tasa Si se toma como referencia una TNA del 16%, una inversión de $7.000.000 durante 30 días genera aproximadamente $91.835,62. El capital más los intereses llegaría a unos $7.091.835,62 al vencimiento. Con una tasa del 20% anual, el mismo depósito produciría cerca de $115.068,49 de intereses en 30 días, mientras que con una TNA del 21% la ganancia rondaría los $120.821,92. Por eso, la elección de la entidad puede modificar el resultado incluso manteniendo exactamente el mismo capital y plazo. En el extremo superior de las tasas informadas, una TNA del 23% permite obtener aproximadamente $132.328,77 en intereses por $7 millones a 30 días. La tasa efectiva del período, sin considerar renovaciones, es la que determina el monto que finalmente se acredita al vencimiento.