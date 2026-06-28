Cuatro intentos diplomáticos en junio y un mismo resultado: la guerra en el Líbano no encuentra freno + Agregar ámbito en









Pese a una seguidilla de acuerdos y memorandos impulsados por distintos actores internacionales, ninguno logró consolidar un alto el fuego efectivo entre Israel y Hezbollah. La multiplicidad de negociaciones expuso la fragmentación del conflicto y la dificultad para alcanzar un entendimiento estable.

Israel desoye a EEUU y a la comunidad internacional y mantiene su ofensiva militar en Líbano.

Durante junio se registraron cuatro iniciativas diplomáticas separadas para intentar frenar la escalada de violencia en el Líbano por los ataques de Israel, pero ninguna logró detener los combates en el terreno. Mientras tanto, EEUU e Irán vuelven a la disputa militar, pese a las conversaciones. La sucesión de acuerdos, impulsados por distintos actores y con objetivos divergentes, dejó en evidencia la complejidad de un conflicto atravesado por múltiples niveles de negociación.

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El escenario involucra al menos cinco actores centrales —Israel, Líbano, Irán, Hezbollah y Estados Unidos— con intereses y estrategias que no solo difieren, sino que en muchos casos se contraponen directamente. Esa fragmentación explica por qué, pese a los esfuerzos diplomáticos, no se logró avanzar hacia una tregua sostenida.

Israel no cesa con los ataques sobre Líbano El primer intento llegó el 4 de junio, cuando Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego mediado por Estados Unidos. El entendimiento incluía el cese total de los ataques de Hezbollah y la retirada del grupo del sur libanés. Sin embargo, la organización chiita rechazó el acuerdo al considerar que habilitaba la continuidad de operaciones israelíes en la zona. Desde entonces, los enfrentamientos continuaron sin interrupciones.

Menos de dos semanas después, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento orientado a abrir una negociación de 60 días. El texto contemplaba como condición inicial el fin de las hostilidades, incluyendo el frente libanés. No obstante, Israel y el Líbano quedaron fuera del acuerdo, y el primer ministro Benjamin Netanyahu descartó que el compromiso tuviera carácter vinculante.

libano ataque Cuatro intento en un mes: Israel no para con los ataques sobre Líbano. Reuters

Dos días más tarde, Israel y Hezbollah anunciaron un nuevo entendimiento para renovar el alto el fuego en el Líbano, mientras Irán insistía en que el cese de las hostilidades era condición indispensable para avanzar en conversaciones con Washington. El acuerdo, sin embargo, tuvo escaso impacto en el terreno. Los enfrentamientos continuaron. El deterioro de la situación se profundizó en las siguientes 48 horas, que registraron algunos de los episodios más violentos desde el inicio del conflicto en marzo. Cinco soldados israelíes murieron en ataques atribuidos a Hezbollah, mientras que los bombardeos israelíes dejaron al menos 67 víctimas fatales en territorio libanés. El último intento del mes llegó el viernes pasado, cuando Israel y el Líbano firmaron un acuerdo marco con mediación estadounidense para encaminar futuras negociaciones hacia un pacto de paz más amplio. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, definió la instancia como “el comienzo del comienzo” de un proceso aún incipiente. Hezbollah rechazó la iniciativa y la calificó como una cesión de soberanía.