Colombia abre la puerta a tropas de EEUU para combatir el narcotráfico + Agregar ámbito en









El gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó el ingreso a una coalición impulsada por Donald Trump contra los carteles. La posibilidad de operaciones conjuntas con tropas estadounidenses generó cuestionamientos en el Congreso y entre dirigentes opositores.

El acuerdo entre Colombia y EEUU abrió un debate sobre la cooperación militar y la soberanía del país.

Mientras Colombia concentra sus esfuerzos en superar la crisis humanitaria provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país, el gobierno de Abelardo de la Espriella y EEUU avanzaron desde Panamá este jueves, en un acuerdo de cooperación militar que podría derivar en la presencia de tropas estadounidenses en territorio colombiano.

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Tras los anuncios de Washington, el Ministerio de Defensa de Colombia informó que el país formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, creada por Donald Trump para combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

El Gobierno colombiano aseguró que la cooperación internacional “fortalece y no sustituye” la responsabilidad soberana del país en materia de seguridad y sostuvo que el acuerdo permitirá compartir información, coordinar esfuerzos y fortalecer las capacidades operativas contra organizaciones criminales.

Cooperación militar y un debate que toca la soberanía El anuncio fue realizado por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien aseguró que De la Espriella solicitó a Estados Unidos “operaciones militares conjuntas” para combatir el narcoterrorismo y las redes criminales.

La posibilidad de una participación directa de militares estadounidenses generó rápidamente cuestionamientos en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe sostuvo que la ayuda de Washington supone una “recuperación de soberanía, no violación”, y recordó el antecedente del Plan Colombia, implementado durante su gobierno.

En la otra vereda, el expresidente Gustavo Petro señaló que corresponde al Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras por territorio nacional y sostuvo que Colombia cuenta con mayor experiencia que Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. El senador opositor Iván Cepeda advirtió que “la soberanía de Colombia no se negocia” y cuestionó la posibilidad de que el país se convierta en una plataforma de operaciones militares estadounidenses para la región. El debate también alcanzó a sectores vinculados a las fuerzas de seguridad. El general retirado Juan Carlos Buitrago consideró que la cooperación debería concentrarse en inteligencia, tecnología y entrenamiento, pero descartó acciones militares directas de tropas extranjeras. El presidente del Senado, Honorio Enríquez, coincidió en la necesidad de recibir cooperación internacional, aunque recordó que la Constitución deja en manos del Congreso la autorización de militares extranjeros en suelo colombiano. Mientras tanto, la senadora Jennifer Pedraza presentó un pedido formal ante los ministerios de Exteriores y Defensa para que expliquen al Congreso en qué consiste exactamente el acuerdo anunciado por Hegseth.