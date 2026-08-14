Colombia superó la "ventana dorada" para los rescates, pero siguen los esfuerzos por hallar a desaparecidos + Agregar ámbito en









El país continúa las labores de búsqueda, a la par de la ayuda de rescatistas de países vecinos. A medida que pasan los días se aminoran las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

La vasta extensión del impacto, que afecta a al menos 14 departamentos colombianos, es uno de los desafíos centrales para las necesidades humanitarias,. Sw

Luego de que el terremoto en Colombia dejara 273 fallecidos, tras el último conteo, los operativos de búsqueda y rescate de personas siguen desarrollándose mientras este viernes ya se superaron las 72 horas desastre, consideradas la "ventana dorada" al momento de esperar encontrar personas vivas.

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En tragedias de este estilo, el período de 48 a 72 horas es considerado históricamente como la “ventana dorada” en relación con el lapso de tiempo con más probabilidades para encontrar sobrevivientes. Después de esta ventana, las probabilidades de supervivencia sin una fuente de agua disminuyen. Sin embargo, algunos estudios indican que muchos rescates de supervivientes aún pueden tener lugar durante los primeros cinco o seis días posteriores a un siniestro.

El ejemplo más cercano de esto es el caso del venezolano Hernán Gil, quien en julio fue rescatado tras permanecer sepultado bajo los escombros más de 7 días después del doble terremoto que azotó Venezuela. Su supervivencia fue posible gracias a que los rescatistas, luego de localizarlo con vida, pudieron llegar hasta su ubicación y suministrarle líquidos mediante una manguera y una jeringa mientras avanzaban con su rescate.

Colombia supera las 72 horas del terremoto: el momento de la "ventana dorada" En tanto, la última cifra de fallecidos por el sismo fue informada por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, durante una conferencia de prensa. Por otro lado, el número de heridos llegó a 3.824, mientras los desaparecidos contabilizados son 377, de acuerdo con la cifra oficial de la Fiscalía General de Colombia.

La última cifra de fallecidos fue de 273, informada por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). @ELTIEMPO Hasta el momento, en Colombia son 40.773 familias afectadas y 97.515 personas tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en San José del Palmar, Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. En cuanto a los daños materiales, el director de la UNGRD expresó que hay 12.584 viviendas destruidas, otras 74.873 averiadas, 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos afectados, al igual que más de 800 centros comunitarios y 216 centros de salud.

La vasta extensión del impacto del terremoto, que afecta a al menos 14 departamentos colombianos, es uno de los desafíos centrales para dar respuesta a las necesidades humanitarias, adhirió el director regional adjunto para las Américas de la Cruz Roja, Cristian Torres. “Hay una gran dispersión en la afectación, no está tan concentrado como en otras situaciones debido a la profundidad del sismo, y es un territorio bastante grande”, explicó a CNN y agregó que “esta operación va para largo”, al señalar que la Cruz Roja lanzó un llamamiento de emergencia para dar respuesta durante los próximos 24 meses. Seguimos recibiendo ayudas humanitarias de nuestros países hermanos.



A Cali acaban de llegar ocho toneladas de ayudas provenientes de nuestro hermano país del Perú.



Agradezco al Gobierno peruano por hacer posible que más familias caleñas, vallecaucanas y de otros… pic.twitter.com/lMpSxX8NlA — Alejandro Eder (@alejoeder) August 13, 2026 Ayuda de otras partes del mundo El alcalde de Cali, Alejandro Éder, comunicó esta semana que el grupo rescatista mexicano Los Topos se incorporó a las tareas locales de búsqueda y rescate. Además, en las últimas horas en su cuenta de X también agregó la llegada de rescatistas desde Perú "Seguimos recibiendo ayudas humanitarias de nuestros países hermanos. A Cali acaban de llegar ocho toneladas de ayudas provenientes de nuestro hermano país del Perú", sostuvo el funcionario.

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