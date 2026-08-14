Cuba: alertan que la pobreza extrema alcanza al 94% del país + Agregar ámbito en









El Observatorio de Derechos Humanos de la isla señaló que este índice pasó del 61% al 94% en cuatro años. Entre los problemas citados figuran los cortes energéticos y problemas alimentarios.

Un informe señala que el 21% de la población vive en condiciones de inseguridad habitacional y que el 7% de las viviendas corren riesgo de derrumbe.

El Observatorio de Derechos Humanos de Cuba señaló que la pobreza extrema alcanzó al 94% del país, en el marco de un análisis con más de 1.300 entrevistas. El estudio incluye duras críticas al gobierno y entre los problemas citados están los cortes energéticos.

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El panorama fue presentado en el IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y el Observatorio Cubano de Derechos Sociales, con base en 1.318 entrevistas realizadas en 79 municipios de todas las provincias de la isla.

El Observatorio de Derechos Humanos de Cuba señaló que la pobreza extrema alcanza al 94% del país Según el estudio, el 95% de los encuestados calificó negativamente la gestión económica y social del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, mientras que el 73% la calificó como "muy negativa".

Los cortes de energía eléctrica fueron citados como el problema más acuciante por el 70% de los encuestados, seguidos por la crisis alimentaria (52%) y el costo de vida (45%). El 95% también calificó negativamente la red eléctrica, el 87% la recolección de residuos y el 82% los hospitales.

El informe señala que el 21% de la población vive en condiciones de inseguridad habitacional y que el 7% de las viviendas corren riesgo de derrumbe. Según el OCDH, el porcentaje de cubanos que viven en pobreza extrema ha aumentado del 61% al 94% en cuatro años.

Según el OCDH, el porcentaje de cubanos que viven en pobreza extrema ha aumentado del 61% al 94% en cuatro años. @arielmaceo86 En medio de los apagones, Cuba busca que cada ciudadano produzca su propia energía El Gobierno de Cuba puso en vigencia nuevas regulaciones destinadas a promover la generación de energía mediante fuentes renovables, mientras el país atraviesa una de las crisis eléctricas más profundas de los últimos años, con apagones diarios y un marcado déficit de abastecimiento. Las resoluciones 179 y 180 de 2026 contemplan beneficios fiscales para particulares y empresas que instalen sistemas de generación alternativa. Las medidas buscan incorporar nueva capacidad al sistema eléctrico y reducir la dependencia de una infraestructura convencional que presenta dificultades para cubrir la demanda. La Resolución 180 exime del pago de aranceles aduaneros a la importación de sistemas fotovoltaicos y sus componentes, calentadores y bombas solares de agua, pequeños generadores, biodigestores, plantas de biogás y dispositivos de iluminación solar.