"Operación Cancerbero" en Chile: el traslado masivo de presos televisado y ordenado por José Antonio Kast

"Chile recupera el control. El crimen no tendrá salida", expresó el gobierno tras la documentación del operativo. Los detenidos fueron exhibidos en el penal con uniformes de color azul y naranja, al estilo de las cárceles estadounidenses.

"Chile recupera el control. El crimen no tendrá salida", fue el mensaje de la gestión Kast.

El gobierno de Chile llevó adelante un operativo policial bautizado "Operación Cancerbero", que constó en el traslado de más de 200 presos. Entre ellos estaban líderes e integrantes de diversas bandas y otros internos calificados de "peligrosos". El operativo fue televisado como parte de una de las políticas penitenciarias ordenadas por el presidente José Antonio Kast .

"Esta operación traslada en la mañana de hoy a 295 internos de mayor peligrosidad. De ellos 9 son líderes del crimen organizado y 28 miembros de ese tipo de bandas, que irán al régimen de máxima seguridad de la cárcel", indicó la web oficial de la Secretaría General del gobierno.

Los internos provienen de diversos establecimientos penales del país, entre ellos de Arica, Tarapacá, Los Lagos y del complejo de Alta Seguridad de Santiago, además de las cárceles de Puente Alto, Colina 1 y Colina 2, de la Región Metropolitana.

La cuenta oficial del gobierno en X compartió un video con el nombre del operativo, a la par de un texto que expresó: "Chile recupera el control. El crimen no tendrá salida" . La principal columna de vehículos especiales de Gendarmería salió a primera hora desde Santiago hasta Talca, recorriendo el tramo por tierra, en una logística en la que participó directamente el presidente Kast, quien se hizo presente en la cárcel de Talca apenas concluyó el traslado.

Los internos provienen de diversos establecimientos penales del país, entre ellos de Arica, Tarapacá, Los Lagos y del complejo de Alta Seguridad de Santiago.

La jornada dejó imágenes de los reos, exhibidos en el penal con uniformes de color azul y naranja, al estilo de las cárceles estadounidenses, y a primera hora sentados en filas, recordando las cárceles de seguridad de Bukele en El Salvador.

El masivo traslado es la acción comunicacional en seguridad más potente que desplegó el presidente ultraderechista en sus cinco meses de mandato y en momentos en que impulsa una reforma en seguridad que se espera logre un apoyo mayoritario en el Congreso.

El masivo traslado es la acción comunicacional en seguridad más potente que desplegó el presidente ultraderechista en sus cinco meses de mandato. Gobierno de Chile

Al hablar al término del operativo, en una breve ceremonia en la cárcel La Laguna de Talca, Kast sostuvo: "Tenemos que lograr un cambio radical en cómo pensamos la política penitenciaria en Chile. El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites y eso requiere una manera efectiva y rápida de poder enfrentarlo".

Además, llamó a los parlamentarios a revisar "cómo vamos a implementar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (COT), que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales".

José Antonio Kast anunció un paquete de leyes para combatir el crimen organizado en Chile

El presidente de Chile José Antonio Kast anunció un paquete de reformas legislativas para combatir el crimen organizado en su país, una de sus principales promesas de campaña. El país presentó en el último año una tasa de homicidios de cinco cada 100.000 habitantes y advierten por el ingreso de grupos de países vecinos.

Kast, un abogado de extrema derecha de 60 años, asumió en marzo con el compromiso de poner en marcha un gobierno de "emergencia" contra la delincuencia y la migración irregular. Si bien Chile es considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua.

Su tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década. Mientras, en cuanto a la propuesta de Kast, informada por él en televisión, consta de "más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso (...) y otros que presentaremos en los próximos días", adelantó.