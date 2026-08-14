Calles inundadas y tránsito cortado en Caballito por un arreglo de AySA + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió cerca de la intersección de Pedro Goyena y Moreno. El anegamiento producto del arreglo se extendió al menos tres cuadras.

La inundación se produjo en la mañana de este viernes y dejo a vecinos sin luz ni agua.

Las calles y veredas de los alrededores de Pedro Goyena y Moreno, en Caballito, quedaron inundadas este viernes por la mañana mientras cuadrillas de AySA realizaban trabajos en la zona. La intervención corresponde a un corte de servicio programado para reemplazar válvulas del sistema de agua.

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Los vecinos - que no habían sido alertados sobre la situación - se encontraron este viernes por la mañana con las calles y veredas cubiertas de agua al comenzar el día. El anegamiento se extendió a lo largo de tres cuadras. Producto del incidente también complicó el tránsito, debido un operativo de reducción de carriles y a la menor velocidad con la que circulan los vehículos por el sector afectado.

Residentes de la zona aseguraron que, producto de lo ocurrido, se encuentran sin servicio de luz y agua. Otros vecinos señalaron que, pese a tratarse de un procedimiento programado, desde AySA no habrían informado previamente que el servicio se vería afectado en el barrio. La normalización podría demorar algunas horas.

La inundación afectó varias cuadras de la zona. NA Inundación en Caballito: qué calles están cortadas La cuenta oficial de tránsito del Gobierno de la Ciudad, BA Movilidad, informó: “Av. José M. Moreno y Av. Pedro Goyena. Corte total sentido Av. Directorio por obstrucción de calzada”. Por su parte, desde AySA detallaron que se encuentran realizando un "trabajo programado" para poner dos válvulas de 700 mm de diámetro en reemplazo de piezas de larga data.

Desde AySA confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de un corte programado vinculado al cambio de una válvula frente a la estación elevadora Caballito. “Se trabaja desde la noche para evitar y reducir afectación durante el día. En las próximas horas se normalizará”, detallaron.

Los trabajos demorarán varias horas. NA Para realizar las tareas fue necesario vaciar el pozo y derivar el agua hacia la vía pública, lo que provocó el anegamiento de calles y veredas de la zona. En este sentido, la empresa espera que el agua se vaya yendo por el sumidero de forma controlada. Las tareas se extenderán durante varias horas y todavía no hay una estimación precisa sobre cuándo quedarán normalizados tanto el tránsito como el suministro de agua en los domicilios. "Puede haber afectación en el normal funcionamiento del servicio de agua potable hasta primeras horas de la tarde en algunos barrios cercanos”, precisaron aunque afirmaron que el suministro se irá “restableciendo”.

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