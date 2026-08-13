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13 de agosto 2026 - 10:34

Cuba conmemora el centenario del nacimiento del líder revolucionario Fidel Castro

A un siglo de su nacimiento, su imagen y sus consignas todavía forman parte del paisaje de la isla, desde hospitales hasta calles y hogares. Aunque antes de morir pidió evitar homenajes y símbolos en su nombre, su legado permanece presente en la vida cotidiana de los cubanos

Fidel Castro llegó al poder y transformó Cuba con una reforma agraria, una campaña de alfabetización y la nacionalización de empresas privadas, medidas que provocaron el rechazo de EEUU.

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Noticia en desarrollo.-

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