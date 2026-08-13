Noticia en desarrollo.-
Cuba conmemora el centenario del nacimiento del líder revolucionario Fidel Castro
A un siglo de su nacimiento, su imagen y sus consignas todavía forman parte del paisaje de la isla, desde hospitales hasta calles y hogares. Aunque antes de morir pidió evitar homenajes y símbolos en su nombre, su legado permanece presente en la vida cotidiana de los cubanos
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Foro América Libre en Montevideo: reclamos por Venezuela, Cuba y Nicaragua y llamado a defender la democracia
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En medio de los apagones, Cuba busca que cada ciudadano produzca su propia energía