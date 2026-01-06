Detuvieron a dos argentinos en Brasil por robar whisky importado de un supermercado + Seguir en









Las detenciones se dieron en el marco de la “Operación Contra Golpe” llevada a cabo por las fuerzas policiales de la zona sur con el objetivo combatir robos y estafas contra comercios de la zona sur de Río de Janeiro.

Detuvieron a dos argentinos en Brasil por robar whisky importado de un supermercado.

La Policía brasileña detuvo a dos turistas argentinos en Copacabana, Brasil por intentar robar botellas de whisky importado y otros productos de alto valor de un supermercado. Los sospechosos quedaron acusados de hurto agravado y a disposición de la Justicia.

Según informó la Policía Civil, las imágenes registraron a los acusados ocultando la mercadería entre sus ropas. De esta manera, cuando intentaron salir del supermercado sin pagar, los agentes los sorprendieron en el acto y los trasladaron a la delegación 12° de Copacabana. Allí formularon las cargos en su contra.

De acuerdo con medios locales, las detenciones fueron el pasado fin de semana durante una etapa de la “Operación Contra Golpe” llevada a cabo por las fuerzas policiales de la zona sur con el objetivo combatir robos y estafas contra comercios de la zona sur de Río de Janeiro. Desde el inicio del operativo, 14 personas fueron arrestadas por distintos hechos delictivos vinculados a hurtos en locales comerciales.

Detuvieron a cinco turistas argentinos en Miami por robar en un shopping Este se hecho se suma al ocurrido en diciembre, donde cinco hombres procedentes de Argentina quedaron detenidos después de que la policía los acusara de sustraer mercadería valuada en varios miles de dólares de distintas tiendas del complejo.

En ese entonces, el operativo se había desplegado después de que los agentes de la policía de Sweetwater que patrullaban el shopping advirtieron movimientos sospechosos y comenzaron a rastrear los presuntos robos a través del sistema de videovigilancia.

De acuerdo con los registros policiales, los detenidos habían sido Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Todos quedaron imputados tras la revisión de las cámaras internas y la posterior intervención policial. Finalmente, fueron liberados tras una audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida tras pagar fianzas de entre u$s4.000 y u$s4.500 cada uno.

