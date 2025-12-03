Liberaron bajo fianza a los cinco argentinos detenidos en Miami por robo en un shopping + Seguir en









Sus familiares y personas conocidas declararon que el grupo de mendocinos había viajado por una despedida de soltero y que ninguno tenía “necesidad” de hacer lo que hicieron.

Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moyano, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49, y Juan Pablo Rua, de 45.

Los cinco mendocinos que fueron detenidos en Miami, EEUU, por un robo en el Dolphin Mall, uno de los shoppings más importantes de la ciudad, fueron liberados tras una audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida tras pagar fianzas de entre u$s4.000 y u$s4.500 cada uno.

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua se enfrentaron a la Justicia vía Zoom, donde se los pudieron ver vestidos con el uniforme naranja, asistidos por un traductor. Cada intervención tuvo una duración aproximada de tres minutos en los que la jueza leyó las imputaciones.

Orlando (49): deberá pagar la misma suma que Xiccato. Es propietario de varios negocios y socio de uno de los otros detenidos. Al no poder acceder a un defensor público, por tenencia de bienes, solicitó resolver su situación de inmediato, antes que pedir abogado particular, ya que tenía previsto un vuelo próximo.

Moyano (41): socio de Aparo Orlando y con antecedentes en EEUU, tuvo un desarrollo similar. Pidió fianza directamente y el Estado solicitó una suma similar a la de los otros implicados: un total fijado en u$s4.000. Además, también deberá mantenerse alejado del shopping.

Zuloaga Arenas (49): solicitó el beneficio de un defensor oficial argumentando no tener contactos locales. No obstante, al declarar que posee un inmueble, su pedido fue denegado. Su fianza es de u$s4.000 y no podrá acercarse al mall.

Rua (45): fue el único que aseguró poder solventar un abogado particular, aunque optó por la fianza y se le comunicó el monto de u$s4.000. Ahora, se espera el regreso de los turistas, en avión hasta Santiago de Chile y de allí, por tierra, a la Argentina y conocer cómo quedará su situación migratoria. Podrían llegar a última hora de este miércoles o durante la mañana del jueves. "Nos tomó de sorpresa, fue una picardía, unos boludos lo que hicieron. La verdad es que no son delincuentes y no son una banda, son una banda de boludos", expresó Martín, hermano de Aparo; y comerciante y dueño de un taller de reparación de vehículos para C5N.

El robo de los mendocinos en Miami La policía de Sweetwater recibió la denuncia por múltiples robos. Al revisar rápidamente las cámaras de seguridad descubrieron la forma coordinada de operar: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas.

Luego, fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face, donde llenaron equipaje que habían robado previamente con prendas y artículos extraídos de las estanterías. :Se estima que el total del robo fue de u$s2.000.

