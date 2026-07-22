Donald Trump amenaza con bombardear Teherán y centrales eléctricas iraníes por cada ataque a buques en el estrecho de Ormuz + Agregar ámbito en









La amenaza se produce tras una escalada militar que ya supera las once noches de operaciones estadounidenses y un enfrentamiento iniciado el 28 de febrero que se concentró cada vez más en la disputa por una ruta clave para el comercio energético mundial.

EEUU amenaza con una respuesta contundente de Trump contra Irán tras ataques a buques.

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos atacará infraestructura civil de Irán, incluidos puentes y centrales eléctricas, cada vez que Teherán dispare contra buques en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo. “Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA PLANTA DE ENERGÍA”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

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La advertencia se produce en medio de una escalada militar que ya supera las once noches consecutivas de ataques estadounidenses contra territorio iraní, dentro de una guerra iniciada el 28 de febrero y que en las últimas semanas concentró su disputa en el control del estrecho de Ormuz. Por esa vía marítima circulaba, en tiempos de paz, cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados a nivel global, lo que convirtió cualquier interrupción del tráfico en una amenaza para los mercados energéticos internacionales.

Los ataques de Teherán contra embarcaciones que atraviesan la zona fueron uno de los factores que desencadenaron la nueva fase del conflicto. A esto se suman las amenazas de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra petroleros sauditas en el mar Rojo. La presión sobre las principales rutas de suministro energético llevó al crudo Brent a superar los 94 dólares por barril y volvió a generar preocupación por el abastecimiento mundial, además de aumentar el costo de los combustibles en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para el otoño boreal.

Estados Unidos atacará infraestructura civil de Irán cada vez que Teherán dispare contra buques en el estrecho de Ormuz. Getty Images Trump descarta negociar con Irán mientras crece la tensión militar en Ormuz Trump había expresado el martes su escepticismo sobre una posible salida negociada con Teherán al afirmar desde el Salón Oval que Washington no tenía “ningún interés en reunirse” con las autoridades iraníes. También señaló que las fuerzas estadounidenses podrían atacar próximamente una zona cercana a uno de los principales centros de enriquecimiento de uranio del país.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esa postura horas antes durante una cumbre regional en Filipinas, donde alertó sobre las consecuencias de permitir que un país controle una ruta marítima internacional: “Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado nación pueda decidir que va a controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y, si no se lo pagas, volar tus barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo”.

Como respuesta a los ataques contra el transporte marítimo, Estados Unidos volvió a imponer un bloqueo sobre los puertos iraníes, una medida que obligó a varios petroleros vinculados al comercio de crudo de ese país a cambiar de rumbo. Irán, por su parte, mantiene su postura de continuar con las represalias: la Guardia Revolucionaria aseguró este miércoles que no detendrá sus operaciones, mientras medios estatales informaron sobre un nuevo ataque estadounidense contra la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz.