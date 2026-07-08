Donald Trump aseguró que la tregua con Irán terminó y volvió a lanzar duras acusaciones

El presidente de EEUU dio por finalizada la tregua tras los nuevos ataques entre ambos países. Sus declaraciones provocaron una inmediata reacción en el mercado petrolero.

E l presidente de Estados Unidos , Donald Trump , aseguró este miércoles que el alto el fuego alcanzado con Irán ya no tiene validez, luego de los nuevos enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses y la república islámica registrados en las últimas horas.

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Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la cumbre de la OTAN en Ankara , donde fue consultado sobre la continuidad del acuerdo de tregua alcanzado entre ambos países.

" Por lo que a mí respecta, ha terminado" , declaró Trump al referirse al cese de hostilidades. El presidente estadounidense sostuvo además que ya no tiene sentido intentar negociar con el régimen iraní.

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos" , añadió. El mandatario endureció todavía más su discurso al calificar al gobierno iraní con fuertes descalificaciones.

"Son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían".

La acusación de EEUU a Irán por el cumplimiento del acuerdo

Durante su intervención, Trump acusó a Irán de incumplir y tergiversar reiteradamente los términos del alto el fuego que Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio.

Según el mandatario, el consenso alcanzado contemplaba expresamente la cuestión nuclear, algo que, aseguró, las autoridades iraníes luego negaron públicamente.

"Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados", añadió Trump.

La tensión volvió a impactar en los mercados

Las declaraciones del presidente estadounidense llegaron después de una nueva escalada militar entre ambos países. Irán respondió a recientes bombardeos estadounidenses con ataques dirigidos contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en la región del Golfo.

La renovada tensión geopolítica impactó de inmediato en los mercados internacionales, donde los precios del petróleo registraron un incremento cercano al 5% tras conocerse las declaraciones de Trump y el deterioro del escenario entre ambas naciones.