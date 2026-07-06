La Federación belga se mostró “atónita” por la decisión de la FIFA y su entrenador apeló a la ironía antes del duelo ante Estados Unidos.

Bélgica explotó contra FIFA por el indulto a Balogun: "No sabía que era el día de los inocentes"

La Federación Belga de Fútbol publicó un duro comunicado contra la FIFA después de que el organismo decidiera dejar en suspenso la sanción automática a Folarin Balogun , delantero de Estados Unidos que había sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina y que finalmente podrá jugar los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.

La decisión generó un fuerte malestar en el seleccionado europeo, ya que Balogun había visto la tarjeta roja en el partido anterior y, según el criterio habitual aplicado durante el torneo, debía cumplir una fecha de suspensión en el siguiente compromiso.

“La RBFA está atónita por la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense suspendido Folarin Balogun para jugar el partido Estados Unidos-Bélgica del lunes 6 de julio a las 17” , expresó la asociación belga en el inicio de su comunicado.

El texto reconoce que la FIFA se amparó en el artículo 27 del Código Disciplinario , que le permite dejar en suspenso una sanción bajo determinadas condiciones, pero remarca que esa interpretación entra en conflicto con otras normas del propio reglamento.

En ese sentido, Bélgica apuntó contra el artículo 66.4 , que establece que una expulsión con tarjeta roja implica automáticamente una suspensión para el siguiente partido del equipo, algo que, según la federación, se aplicó en todas las rojas anteriores del Mundial.

La RBFA también sostuvo que ese carácter automático había sido reafirmado en la Circular N°16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuida a todas las asociaciones participantes el 12 de mayo de este año.

Por ese motivo, la federación belga avisó que examinará “todas las opciones potenciales” para defender los derechos de los equipos participantes y proteger los principios del fair play, tanto en esta Copa del Mundo como en futuras ediciones.

El entrenador de Bélgica, Rudi García, fue todavía más duro en conferencia de prensa y apeló al sarcasmo para mostrar su enojo por la resolución de la FIFA.

“No sabía que el 5 de julio era en realidad el 1° de abril, el Día de los Inocentes”, lanzó el técnico francés, en referencia al April Fools’ Day, antes del cruce ante Estados Unidos.

Luego, García agregó una frase que terminó de marcar la postura belga: “No estamos defendiendo a la selección nacional o a la federación, estamos defendiendo al fútbol”.

El caso se transformó en una de las grandes polémicas del Mundial, ya que Balogun pasó de estar suspendido a quedar habilitado para un partido decisivo, en una resolución que también recibió cuestionamientos de la UEFA.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes en Seattle, desde las 17 hora local y las 21 de Argentina, por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.