Mauricio Pochettino habló tras la eliminación de EEUU y se refirió al caso Balogun: qué dijo

El técnico argentino aseguró que la polémica por la sanción anulada al delantero no influyó en el equipo y asumió la responsabilidad por la caída ante Bélgica.

Mauricio Pochettino habló tras la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica y se refirió a la polémica por Folarin Balogun.

Mauricio Pochettino defendió la actuación de su equipo tras la eliminación de Estados Unidos en el Mundial 2026 y aseguró que la polémica por Folarin Balogun no tuvo incidencia en el rendimiento del seleccionado. El entrenador argentino afirmó que la derrota 4-1 ante Bélgica se explicó exclusivamente por cuestiones futbolísticas y evitó utilizar la controversia como argumento.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Seattle, Pochettino fue consultado por la decisión de la FIFA de levantar la sanción a Balogun , una resolución que permitió al delantero disputar los octavos de final después de haber recibido una tarjeta roja en el partido anterior.

El técnico explicó que la situación no alteró la concentración del plantel y sostuvo: “Las actuaciones del exterior no fue una situación que nos afectara como grupo” . Para el entrenador, el foco debía estar puesto en el funcionamiento del equipo y no en las decisiones tomadas fuera del campo de juego.

El argentino remarcó que Estados Unidos no encontró respuestas durante gran parte del partido y que la derrota fue consecuencia de su propio desempeño. “Nunca estuvimos conectados con el juego. Nunca seguimos el flujo del partido, incluso cuando anotamos el 1-1, en la siguiente acción encajamos un gol que no debimos encajar”, analizó.

El caso Folarin Balogun, cuya sanción fue anulada antes del partido ante Bélgica, volvió a estar en el centro de la escena tras la derrota estadounidense.

Además, insistió en que la polémica no podía transformarse en una explicación del resultado: “No afectó a nuestra actuación, el rendimiento fue como fue y no fue una excusa. No tenemos que buscarlas, no fue nuestro día” , señaló.

Críticas externas y autocrítica tras la caída

Sobre la habilitación del delantero, Pochettino aclaró que la decisión estuvo dentro de los reglamentos y que su función no era intervenir en cuestiones administrativas. “Hay una regla que la Federación puede aplicar para que el jugador pueda jugar. Mi posición era la de entrenar al equipo y, si Balogun está disponible porque se le ha permitido jugar, no es un problema”, expresó.

El entrenador también mostró su malestar por las repercusiones que generó el episodio y por los cuestionamientos recibidos tras la resolución. “Estoy muy decepcionado con las personas que deberían haber entendido la situación y han confundido las cosas”, manifestó.

En ese sentido, agregó: “¿De qué sirve insultar o recibir muchos mensajes negativos o amenazas si mi posición es la del seleccionador?”, al referirse al impacto personal que tuvo la controversia.

Tras la goleada sufrida ante Bélgica, Pochettino defendió a su plantel y analizó el proceso de Estados Unidos en el Mundial.

El análisis del partido y el futuro del seleccionado

Más allá del caso Balogun, Pochettino asumió la responsabilidad por la eliminación y reconoció la superioridad de Bélgica, que se impuso con autoridad y avanzó a los cuartos de final. “No jugamos bien. Nunca estuvimos en el partido. Ni siquiera cuando empatamos. Desde el principio no pudimos participar en absoluto del juego. Bélgica fue mejor que nosotros y lo felicitamos. Lo merecieron. Yo soy el responsable de este mal fútbol”, afirmó.

El técnico también valoró el crecimiento del equipo durante el proceso previo al Mundial. “Hace un año, antes de empezar el Mundial, nadie creyó en que fuésemos a llegar aquí y jugar contra Bélgica. Hemos mejorado mucho, pero a veces uno sube y baja, no es un crecimiento lineal”, explicó.

Sobre su continuidad al frente de Estados Unidos, el entrenador evitó confirmar qué ocurrirá y pidió tiempo para evaluar el futuro. “Estoy muy feliz aquí. Hemos construido una buena relación, pero ahora no es el momento de hablar de eso. Ahora se trata de descansar un poco, reflexionar, luego tener algunas conversaciones, y después veremos cuál es la decisión de la Federación y de nosotros”, concluyó.

Con la derrota ante Bélgica, Estados Unidos cerró su participación en el Mundial 2026 en octavos de final, mientras que los europeos avanzaron a la próxima ronda, donde enfrentarán a España.