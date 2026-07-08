Denuncian a alumnos del Nacional Buenos Aires y del Pellegrini por crear y vender imágenes de compañeras manipuladas con IA

El Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini activaron sus protocolos institucionales tras la denuncia por la presunta creación y difusión de imágenes de alumnas manipuladas con inteligencia artificial. La investigación también alcanza a la posible comercialización del material.

El caso involucra a estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que activaron los protocolos institucionales tras la denuncia.

Una denuncia por la presunta creación, difusión y posible comercialización de imágenes de alumnas manipuladas con inteligencia artificial puso bajo investigación a estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, los dos establecimientos secundarios dependientes de la UBA. Ambos colegios activaron los protocolos institucionales previstos para este tipo de situaciones.

A través de comunicados dirigidos a estudiantes, docentes y familias, tanto el Colegio Nacional de Buenos Aires como el Pellegrini repudiaron los hechos e informaron que trabajan en el acompañamiento de las personas afectadas, además de avanzar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información publicada por La Nación , ocho alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, en su mayoría de segundo año y de entre 13 y 14 años, fueron señalados como presuntos responsables de haber integrado un grupo de WhatsApp donde se compartían imágenes de compañeras alteradas mediante inteligencia artificial y otro tipo de contenido íntimo. La investigación también analiza si parte de ese material habría sido comercializado.

Según trascendió, las imágenes correspondían principalmente a alumnas del mismo curso e incluían, en algunos casos, a amigas o exparejas de los adolescentes involucrados.

En su comunicado oficial, el Nacional Buenos Aires informó que, tras tomar conocimiento de la situación, habilitó espacios de escucha y contención a través de la Oficina de Género y Promoción de Vínculos Saludables, además de articular acciones con preceptores, tutores, orientadores, consejeros de convivencia, estudiantes y familias.

La institución también señaló que cualquier conducta de estas características resulta incompatible con los valores que promueve el establecimiento y anticipó que se aplicarán las medidas pedagógicas y reparatorias previstas en el reglamento de convivencia, además de remitir las presentaciones a los organismos competentes cuando corresponda.

El Pellegrini activó los protocolos por violencia digital

Por su parte, el Carlos Pellegrini confirmó que inició un relevamiento interno tras detectar indicios de posibles situaciones de violencia digital y uso indebido de imágenes entre estudiantes.

Las autoridades explicaron que comenzaron a realizar entrevistas con alumnos y familias para determinar el alcance de los hechos y disponer la aplicación de los protocolos institucionales vigentes. También indicaron que las actuaciones contemplan posibles casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos en entornos digitales.

Finalmente, el equipo de conducción del establecimiento informó que reforzará los espacios de diálogo y sensibilización con estudiantes y familias de los cursos involucrados, con el objetivo de prevenir este tipo de prácticas y promover un uso responsable de las tecnologías digitales.