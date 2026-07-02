Irán y EEUU concluyeron la ronda de negociaciones sin avances sobre el programa nuclear de Teherán

Las delegaciones se reunieron en Doha para discutir la implementación del acuerdo alcanzado tras la guerra. Ambas partes reconocieron avances, aunque mantienen las tensiones sobre la rehabilitación del tráfico marítimo.

Irán y Estados Unidos cerraron este miércoles una nueva ronda de conversaciones indirectas en Doha, Qatar, sin señales de un avance hacia un acuerdo de largo plazo. Las negociaciones se concentraron en aspectos contemplados en el entendimiento provisional alcanzado dos semanas atrás , mientras que el programa nuclear iraní , uno de los principales focos de tensión entre ambos países, quedó fuera de la agenda.

En este último contacto, las delegaciones dedicaron dos días a discutir el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz y el desbloqueo de fondos iraníes, dos de los puntos incluidos en el memorándum que puso fin a la guerra en junio. La próxima ronda de negociaciones se celebrará después de los funerales del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei , previstos para el 9 de julio, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

Desde Doha, la cancillería qatarí aseguró que el encuentro dejó "avances positivos" sobre la implementación del acuerdo alcanzado tras la cumbre de Suiza y afirmó que las conversaciones se apoyaron en los compromisos ya asumidos por ambas partes .

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que las negociaciones avanzan respecto de posibles límites al programa nuclear iraní. "La desnuclearización de Irán avanza a buen ritmo", afirmó ante la prensa y agregó que mantuvieron " reuniones muy positivas, ya veremos ".

Además, el vicepresidente estadounidense, JD Vance , confirmó que el enriquecimiento de uranio y los planes de Irán será uno de los próximos temas a discutir: "Obviamente, nos preocupa la cuestión nuclear; vamos a empezar a hablar de ello".

Las reuniones se desarrollaron de forma indirecta, con mediadores de Qatar y Pakistán que mantuvieron contactos por separado con ambas delegaciones, informó la cancillería qatarí. Aunque la Casa Blanca había anticipado conversaciones "de alto nivel", finalmente no participaron el enviado especial Steve Witkoff ni Jared Kushner, yerno de Trump, según una fuente con conocimiento del proceso.

Por su parte, el jefe de la delegación iraní, el viceministro de Asuntos Exteriores Kazem Gharibabadi, confirmó el cierre de la ronda sin precisar si se habían reducido las diferencias entre las partes.

Negociaciones entre EEUU e Irán: el estrecho de Ormuz, el principal foco de tensión

Uno de los ejes de las conversaciones volvió a ser el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que, antes de la guerra, circulaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Si bien el tráfico marítimo comenzó a normalizarse parcialmente tras el acuerdo, la situación sigue siendo inestable. El fin de semana pasado ambos países intercambiaron ataques luego de una ofensiva iraní contra un buque de carga.

El estrecho de Ormuz y su navegación, otro de los focos de tensión. CENTCOM

Según dos fuentes iraníes de alto nivel, Teherán mantiene su objetivo de lograr el reconocimiento internacional de su control sobre el estrecho y reiteró que planea aplicar peajes al tránsito marítimo desde mediados de agosto, cuando finalice el período de libre circulación previsto en el acuerdo inicial.

Pese a ese escenario, Trump buscó bajar el tono de la tensión y descartó un regreso inminente a un conflicto abierto. "Creo que han avanzado mucho", sostuvo. Sus declaraciones coincidieron con una caída del precio internacional del petróleo, que descendió a su nivel más bajo en cuatro meses, mientras varios analistas ajustaron a la baja sus proyecciones.