Donald Trump habló de los cinco detenidos en Reino Unido: "Buscaban causar un gran daño, los veníamos investigando"

El presidente estadounidense dijo que los sospechosos buscaban causar “un gran daño” y destacó la cooperación con las autoridades británicas. La investigación sigue abierta.

Trump habló del operativo y dijo que fue gracias a un trabajo en conjunto con Reino Unido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este domingo que las autoridades estadounidenses tenían bajo investigación desde hacía tiempo a los cinco hombres detenidos cerca de la base aérea británica de Fairford , utilizada por fuerzas estadounidenses en operaciones contra Irán. El mandatario calificó el arresto como un éxito de la cooperación entre Washington y Londres y sostuvo que los sospechosos buscaban provocar “un gran daño” en la instalación.

“ El arresto en el Reino Unido fue fantástico. Trabajando con Gran Bretaña, fue un trabajo impresionante ”, afirmó Trump ante periodistas. Según su relato, los sospechosos estaban bajo vigilancia desde hacía un período prolongado. “Los teníamos bajo investigación. Estaban buscando causar un gran daño a nuestra fortaleza, y trabajar con los británicos resultó genial”, agregó. Trump también mencionó la posibilidad de que hubiera intervenido Scotland Yard, aunque aclaró que no tenía certeza y que Estados Unidos trabaja con distintos organismos británicos.

El operativo se inició alrededor de las 00.45 del domingo, cuando la Policía recibió un aviso sobre tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia RAF Fairford , en Gloucestershire. Agentes armados intervinieron y detuvieron a cinco hombres en la zona de Whelford, inicialmente bajo sospecha de delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, los cinco fueron detenidos también bajo sospecha de preparación de un acto terrorista.

La Policía Antiterrorista británica informó que la investigación se encuentra en sus primeras etapas. Un perímetro de seguridad de 400 metros fue establecido alrededor de los vehículos mientras especialistas del Ejército en desactivación de explosivos realizaban inspecciones. Como medida preventiva, unas 85 viviendas fueron evacuadas . Las autoridades pidieron a los vecinos no especular sobre el episodio mientras se reúnen pruebas.

Según la información, durante el operativo fueron incautados materiales que están siendo analizados para determinar su peligrosidad y establecer si podían ser utilizados técnicamente en un ataque. Por el momento, las autoridades británicas no confirmaron que los vehículos contuvieran explosivos listos para ser utilizados.

Por qué RAF Fairford es una base clave para Estados Unidos

El episodio adquiere especial relevancia por el papel que desempeña RAF Fairford en las operaciones militares estadounidenses. La base, ubicada en el suroeste de Inglaterra, es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ha servido como plataforma para operaciones contra objetivos iraníes durante el actual conflicto en Medio Oriente.

La instalación también había quedado bajo especial atención después de las advertencias formuladas por Irán contra las bases desde las que operan aeronaves estadounidenses. En los últimos meses se reforzaron las medidas de seguridad en RAF Fairford y otras instalaciones estadounidenses en territorio británico.

Trump habló de cooperación, pero Londres mantiene abierta la investigación

La declaración de Trump introduce un elemento adicional en el caso: la posible participación de organismos estadounidenses en el seguimiento de los sospechosos. El mandatario dijo que Washington y Londres trabajaron conjuntamente y que los hombres habían estado “bajo vigilancia” durante un período prolongado. Sin embargo, las autoridades británicas no detallaron públicamente qué organismos participaron del seguimiento previo ni confirmaron la versión de Trump sobre el alcance de la operación.

La Policía Antiterrorista británica señaló que los cinco hombres continúan detenidos y que el objetivo inmediato es establecer qué ocurrió, analizar los vehículos y materiales encontrados y determinar las circunstancias del episodio. Hasta ahora, tampoco se informó oficialmente una vinculación de los detenidos con Irán ni con una organización terrorista específica.