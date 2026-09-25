EEUU evalúa refuerzos militares para una posible operación en torno a Cuba + Agregar ámbito en









La Reserva del Ejército consultó la disponibilidad de refuerzos para el Comando Sur. Según CBS News, el país caribeño es el foco de la planificación.

La información sobre los preparativos militares se conoció días después de que Donald Trump volviera a endurecer su discurso contra Cuba ante la ONU. Depositphotos

La Reserva del Ejército de Estados Unidos comenzó a consultar la disponibilidad de unidades que podrían prestar apoyo al Comando Sur en los próximos meses. De acuerdo con un mensaje interno al que accedió CBS News, se pidió información sobre seis tipos de formaciones que serían necesarias, eventualmente, dentro de 90 a 120 días. Funcionarios estadounidenses citados por la cadena señalaron que Cuba es el foco de esa planificación, aunque el documento no identifica a la isla ni precisa qué operación se llevaría a cabo.

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La consulta no equivale a una orden de despliegue, y el mensaje tampoco establece cuántos efectivos se necesitarían ni dónde serían enviados. Según la investigación, el cuartel general de la Reserva pidió a sus comandos subordinados que informaran qué unidades podrían ponerse a disposición del Comando Sur, responsable de las operaciones estadounidenses en América Latina y el Caribe.

Entre los recursos mencionados figuran un batallón encargado de coordinar transporte, combustible, mantenimiento y suministros; un batallón de ingenieros; y un comando para supervisar la logística de una eventual operación. La consulta también incluye una brigada médica, un destacamento quirúrgico para atender emergencias y una brigada de policía militar.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética, agravada por las restricciones estadounidenses al suministro de combustible. Consultado por CBS News, un portavoz del Comando Sur evitó dar detalles sobre posibles movimientos o plazos por razones de seguridad operativa. Señaló, de todos modos, que el comando coordina de manera continua con las demás fuerzas para evaluar los recursos que podrían requerir sus misiones. La Reserva del Ejército no respondió antes de la publicación de la investigación.

La presión de Trump sobre Cuba La información aparece en medio de una nueva escalada de tensión entre Washington y La Habana. En su discurso del martes ante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump calificó a Cuba como un “Estado fallido”, habló de un cambio de situación en la isla y afirmó que “la libertad llegará a Cuba”. La delegación cubana abandonó la sala durante su intervención.

El Gobierno estadounidense también mantiene la presión económica sobre la isla mediante restricciones al suministro de combustible y otras sanciones. La escasez de energía agravó los apagones y las dificultades para sostener servicios básicos, mientras las autoridades cubanas responsabilizan a Washington por el deterioro de la situación. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó esta semana que no hay reuniones programadas con funcionarios estadounidenses, aunque sostuvo que La Habana mantiene abiertos los canales de contacto. También cuestionó el endurecimiento de las medidas de Washington y denunció que el bloqueo de los suministros de combustible profundiza la crisis energética. A la tensión se suma una posible nueva disputa diplomática en la ONU, ya que la administración Trump estaría evaluando imponer controles más estrictos a funcionarios cubanos que viajen a Nueva York en octubre para participar de la votación anual sobre el embargo económico estadounidense.