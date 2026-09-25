Donald Trump aseguró que la visita de Xi Jinping a la Casa Blanca fue "muy positiva para ambos países" + Agregar ámbito en









El republicano confió en que "se lograron avances enormes". Además, el líder chino adelantó que aún ambos pueden tener otros dos encuentros en lo que resta del año.

"Creo que hemos logrado avances enormes; fue muy positiva para ambos países", sostuvo Trump a los periodistas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que la visita de Estado del líder chino Xi Jinping, que termina este viernes, fue "muy positiva para ambos países". En ese sentido, expresó su gratitud y satisfacción por la jornada compartida junto a su par y diversos empresarios.

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"Creo que hemos logrado avances enormes; fue muy positiva para ambos países", sostuvo Trump a los periodistas mientras él y su esposa Melania tomaban té en la Casa Blanca con Xi y su esposa Peng Liyuan.

Donald Trump aseguró que la visita de Xi Jinping a la Casa Blanca fue "muy positiva para ambos países" Por su parte, Xi expresó su deseo de volver a verse con Trump en futuras oportunidades, al explicar que "de cara a lo que queda del año, tendremos dos oportunidades más para encontrarnos: en primer lugar, la reunión de APEC en China y luego la cumbre del G20 en EEUU". Por otro lado, el líder chino reiteró una invitación a Trump y su esposa para que vuelvan a visitar China.

Ya el propio jueves, el republicano describió el encuentro como "una gran reunión" luego de acompañar a Xi a la salida luego de que dejara el Ala Oeste alrededor de las 13.30, hora de Washington, después de más de tres horas de conversaciones.

Ya el propio jueves, el republicano describió el encuentro como "una gran reunión". Los poderosos empresarios que cenaron con Donald Trump y Xi Jinping en la Casa Blanca El presidente Donald Trump reunió en la Casa Blanca a una parte central del poder corporativo estadounidense y global durante la cena de Estado ofrecida al presidente chino, Xi Jinping. En la lista de invitados aparecieron Elon Musk, de SpaceX y Tesla; Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman y Greg Brockman, de OpenAI; Jeff Bezos, de Amazon; Tim Cook, de Apple; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai y Sergey Brin, de Google; Satya Nadella, de Microsoft; y Bernard Arnault, de LVMH, entre otros ejecutivos y empresarios.

La presencia empresaria dejó una señal concreta del tipo de agenda que atraviesa hoy el vínculo entre Washington y Beijing: inteligencia artificial, chips, comercio tecnológico, energía, finanzas, defensa, consumo masivo y cadenas globales de suministro. La cena se realizó en la Casa Blanca, en el marco de la visita de Estado de Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan a Estados Unidos. Entre los nombres de mayor peso estuvieron Huang, cuya compañía Nvidia es clave en el negocio global de semiconductores para inteligencia artificial; Lisa Su, de AMD; Cook, de Apple; Zuckerberg, de Meta; Altman, de OpenAI; Nadella, de Microsoft; Pichai y Brin, de Google; Bezos, de Amazon; y Musk, de SpaceX y Tesla. También participaron figuras de Wall Street como Larry Fink, de BlackRock; Jamie Dimon, de JPMorgan Chase; David Solomon y John F.W. Rogers, de Goldman Sachs; y Jane Fraser, de Citigroup.