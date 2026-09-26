Donald Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El plan iraní contemplaba un alto el fuego de siete días y exigía a EEUU levantar el bloqueo naval, las sanciones petroleras y liberar activos congelados.

Donald Trump confirmó este sábado que rechazó una propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz , bloqueado intermitentemente desde que inicio la guerra en febrero de este año. El plan contemplaba una tregua de siete días y condicionaba la normalización del tránsito marítimo a una serie de medidas por parte de Washington.

Las negociaciones entre ambos países permanecen estancadas desde julio , cuando el presidente estadounidense dio por terminado un memorando de entendimiento alcanzado el mes anterior, luego de los ataques iraníes contra buques y petroleros en Ormuz. La ruptura derivó en nuevos intercambios de ataques y en el restablecimiento del bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán.

Trump aseguró que Washington mantiene “el control total” del paso marítimo pese al bloqueo. También afirmó que por la ruta circulan diariamente “cantidades masivas” de crudo y que durante la noche anterior transitaron 29 barcos.

Antes de abordar el helicóptero Marine One en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario confirmó que recibió una propuesta de Teherán, aunque sostuvo: “Hicieron una propuesta, pero la rechacé”.

Luego agregó: “ Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable ”. La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció en Nueva York que Teherán envió el plan a Washington a través de Qatar, uno de los mediadores del conflicto. La iniciativa contemplaba un alto el fuego regional durante siete días y establecía como condiciones que Estados Unidos levantara el bloqueo naval, terminara con las sanciones al petróleo iraní y liberara activos iraníes congelados.

Según el esquema presentado por Teherán, la reapertura del estrecho estaba prevista para el sexto día, una vez que Washington cumpliera con las condiciones establecidas durante las cinco primeras jornadas.

En el séptimo día, Irán y Estados Unidos retomarían las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, que también incluiría el programa nuclear iraní. Araqchí sostuvo que la propuesta podría avanzar si “la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

Por su parte, el régimen de Irán insistió este sábado en que sus fuerzas mantienen el control del acceso marítimo. El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Hosein Mohebi, afirmó que “el estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria”, de acuerdo con la agencia Tasnim.

Mohebi cuestionó la afirmación de Trump sobre el dominio estadounidense de la vía y sostuvo que Estados Unidos, pese a disponer de la mayor Armada del mundo, no logró mantener abierto el estrecho “ni siquiera durante unas horas”.

El vocero militar señaló que, antes de la guerra, atravesaban diariamente el paso decenas de embarcaciones y, en ciertos momentos, más de un centenar. Según su versión, ahora solo circulan cargamentos de petróleo de socios comerciales de Irán que cuentan con autorización de Teherán.

El discurso de la ONU

Las negociaciones se dan en el marco del discurso de Trump en la ONU, donde el mandatario estadounidense volvió a elevar el tono contra Irán durante su intervención ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde repasó la política exterior de su administración y defendió las acciones militares estadounidenses en Medio Oriente.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que deberá tomar una decisión sobre los próximos pasos frente a Teherán y planteó dos alternativas: avanzar en la negociación de un acuerdo o profundizar la escalada militar.

"Tengo que tomar una decisión muy importante. Haremos un trato con Irán que les permita reconstruir y crear un país más grande del que tenían antes, tal vez uno de los países más grandes de Medio Oriente o incluso del mundo. O los aniquilo, aniquilo la república de Irán definitivamente para no darle la oportunidad de destruir ni matar a otros países", amenazó Trump.

Las declaraciones se produjeron después de que el mandatario señalara públicamente que evaluaba cómo continuar la ofensiva contra el régimen iraní. Días antes, había asegurado en una entrevista con Axios que enfrentaba una “gran decisión” sobre la posibilidad de retomar ataques a gran escala.

Durante su exposición, Trump reiteró que uno de los principales objetivos de Washington es impedir que Irán obtenga armas nucleares y reivindicó las operaciones militares ordenadas por su administración.

"Irán eran los matones del Medio Oriente, pero ya no. Nunca permitiré que Irán tenga un arma nuclear. A nivel político he sido inquebrantable", afirmó el republicano.

El presidente estadounidense también sostuvo que previamente había intentado alcanzar una salida negociada con Teherán y aseguró que le había ofrecido cooperación económica a cambio de que terminara con su programa nuclear y su apoyo al terrorismo.

"Hice negociaciones con Irán, le ofrecí cooperación económica para que terminara con su programa nuclear y su apoyo al terrorismo pero ellos dijeron que no". "Se negaron, fue un grave error. Con la operación del ´martillo de medianoche´ el ejército de EEUU acabó con ese programa nuclear", agregó Trump.

La administración estadounidense sostuvo durante los últimos meses que sus operaciones militares tuvieron entre sus objetivos destruir capacidades misilísticas iraníes e impedir el desarrollo de armamento nuclear. Esas afirmaciones corresponden a la posición oficial de la Casa Blanca sobre los resultados de las operaciones.