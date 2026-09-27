Fairford: por qué es clave la base militar de Reino Unido para la estrategia de EEUU en la guerra contra Irán

La instalación es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para desplegar bombarderos estratégicos y tuvo un papel central en las operaciones contra Irán.

La detención de cinco hombres cerca de la base aérea de Reino Unido de Fairford puso el foco sobre una de las instalaciones militares más importantes que Estados Unidos utiliza en Europa . La Policía británica arrestó a los sospechosos después de recibir información sobre tres camionetas que se dirigían hacia la zona y desplegó equipos especializados en explosivos. El episodio está siendo investigado como un posible delito relacionado con terrorismo, aunque las autoridades todavía deben determinar el objetivo concreto de los detenidos.

La importancia de Fairford va mucho más allá de su ubicación en Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra. La base es una instalación británica utilizada por las fuerzas estadounidenses como Forward Operating Location (FOL) para sus bombarderos estratégicos. Según la documentación del Ministerio de Defensa británico, es la única instalación de este tipo del Comando Global de Ataque de la Fuerza Aérea estadounidense para bombarderos B-52, B-1 y B-2 en Europa.

Fairford fue acondicionada para recibir algunos de los aviones militares más grandes y de mayor alcance de Estados Unidos. Una inversión realizada en 2000 permitió mejorar su pista hasta convertirla en una infraestructura capaz de operar con aeronaves de gran porte, una característica que la distingue dentro de Europa.

La instalación también tiene antecedentes de participación en operaciones militares internacionales. El Ministerio de Defensa británico señala que Fairford brindó apoyo estratégico a distintas misiones, entre ellas las operaciones en Yugoslavia y las guerras del Golfo. En los últimos años, además, la actividad de bombarderos estadounidenses en la base se incrementó como consecuencia del deterioro del escenario de seguridad en Europa.

Por eso, Fairford cumple una función diferente a la de una base aérea convencional. No es simplemente un aeropuerto militar permanente para aviones de combate: su infraestructura permite que Estados Unidos despliegue temporalmente bombarderos de largo alcance allí cuando la situación estratégica lo requiere.

El papel de Fairford en la guerra con Irán

La relevancia de la base aumentó todavía más durante el conflicto con Irán. En marzo, el Gobierno británico autorizó a Estados Unidos a utilizar RAF Fairford y Diego García para determinadas operaciones defensivas contra capacidades misilísticas iraníes. Días después, el Ministerio de Defensa confirmó que el primer bombardero estadounidense había llegado a Fairford.

La ubicación de la base convierte a Fairford en un punto de apoyo importante para las operaciones estadounidenses. Los bombarderos que operan desde allí pueden realizar misiones de largo alcance sin tener que partir directamente desde territorio continental estadounidense, reduciendo las distancias logísticas y facilitando el sostenimiento de operaciones aéreas.

Esa utilización también explica por qué la instalación quedó vinculada públicamente al conflicto con Irán. Reuters informó este domingo que la base había sido utilizada para ataques contra objetivos iraníes y que las medidas de seguridad en sus alrededores habían aumentado en los últimos días.

Una base británica, aunque utilizada por EEUU

Un punto importante es que RAF Fairford no es territorio estadounidense. La instalación pertenece al Reino Unido, pero es utilizada por las fuerzas estadounidenses bajo los acuerdos que regulan la presencia militar de Washington en territorio británico. El Ministerio de Defensa británico describe a Fairford como una instalación utilizada por las United States Visiting Forces.

La cooperación militar entre ambos países es mucho más amplia. La revisión estratégica de defensa británica señala que Estados Unidos mantiene más de 10.000 efectivos en seis instalaciones de la RAF en Reino Unido, como parte de una relación militar que Londres considera central para su estrategia de defensa y para la cooperación con la OTAN.

Por qué el supuesto ataque genera alarma

El episodio adquiere especial relevancia por el tipo de infraestructura que podría haber estado en riesgo. Un ataque contra Fairford no afectaría solamente a una instalación militar británica: podría tener consecuencias sobre la capacidad estadounidense para desplegar bombarderos estratégicos desde Europa y sobre las operaciones conjuntas entre Washington y Londres.

Hasta ahora, las autoridades británicas no confirmaron que los cinco detenidos estuvieran vinculados con Irán ni que existiera una organización específica detrás del supuesto plan. Tampoco se estableció públicamente qué tipo de ataque pretendían realizar. La investigación continúa mientras los especialistas analizan los vehículos y materiales encontrados en las inmediaciones.

El presidente Donald Trump, por su parte, afirmó que los sospechosos estaban bajo investigación desde hacía tiempo y sostuvo que buscaban provocar “un gran daño”. También destacó la cooperación entre Estados Unidos y Reino Unido en el operativo.

Así, el caso pone nuevamente bajo la lupa el papel de RAF Fairford: una base británica que funciona como uno de los principales puntos de apoyo de la aviación estratégica estadounidense en Europa y que, por su utilización en el conflicto con Irán, adquirió una relevancia todavía mayor en el actual escenario de tensión internacional.