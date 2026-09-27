Investigan un incidente grave cerca de una base de Reino Unido utilizada por EEUU + Agregar ámbito en









Varias personas fueron detenidas bajo sospecha de violar las normas sobre explosivos, mientras las autoridades dispusieron un operativo preventivo en la zona y desalojaron a residentes de inmuebles próximos al predio militar.

La policía británica detuvo a varios hombres por delitos vinculados a explosivos cerca de una base militar de EEUU. REUTERS/Toby Shepheard

La policía británica evacuó varias viviendas en Whelford, en el oeste de Reino Unido, luego de detener a varios hombres sospechados de cometer delitos relacionados con explosivos. El operativo se desarrolla cerca de la base aérea RAF Fairford, una instalación británica que también es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

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Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad en el área y convocaron a especialistas del Ejército británico para revisar varios vehículos. Los vecinos desalojados fueron trasladados a un centro cercano mientras continúa el procedimiento.

La Policía de Gloucestershire informó que “varias propiedades están siendo evacuadas en el área de Whelford tras la declaración de un incidente grave”. También señaló que los agentes arrestaron a varios hombres “bajo sospecha de delitos en virtud de la Ley de Explosivos”.

El cuerpo policial aseguró que la situación permanece contenida y pidió a la población evitar el sector mientras continúan las tareas. Por el momento, no se difundieron las identidades de los detenidos ni precisiones sobre los elementos que motivaron las arrestos.

RAF Fairford y la presencia militar de EEUU RAF Fairford alberga al Ala de Apoyo de Combate 501 de la Fuerza Aérea estadounidense y funciona como punto de despliegue para bombarderos de Estados Unidos en Europa. La presencia estadounidense en la instalación cobró relevancia durante las operaciones militares desarrolladas contra Irán.

Un portavoz del Gobierno británico indicó que el primer ministro Andy Burnham estaba recibiendo información sobre lo ocurrido y destacó la actuación de los servicios de emergencia. Desde la Fuerza Aérea estadounidense, en tanto, señalaron que el personal destinado en Fairford “permanece vigilante” y que se tomarán las medidas necesarias para proteger a militares, civiles, contratistas y familiares.