China cuestionó la amenaza de nuevos aranceles de Trump, los calificó como una “maniobra política” y pidió a Washington preservar la tregua comercial.

El Gobierno chino cuestionó la posibilidad de que Estados Unidos aplique nuevos aranceles a sus exportaciones y consideró que se trata de una “maniobra política”. Además, instó a Washington a trabajar en conjunto para mantener la tregua comercial y evitar un nuevo deterioro de las relaciones económicas entre ambas potencias.

“La llamada sobrecapacidad es una premisa falsa”, afirmó el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, durante una conferencia de prensa en Pekín.

En ese marco, el funcionario sostuvo que ambos países deben avanzar sobre los acuerdos alcanzados por sus presidentes . “Tanto China como EEUU deberían trabajar juntos para implementar el importante consenso alcanzado por sus respectivos jefes de Estado y salvaguardar el desarrollo estable de las relaciones económicas y comerciales entre China y EE.UU.”, dijo Guo.

Las declaraciones respondieron a una información publicada por Bloomberg News, según la cual la administración de Donald Trump planea anunciar nuevos gravámenes sobre productos chinos, de la Unión Europea y de más de una docena de economías.

Archivo. A pesar de la sintonía mostrada la semana pasada, Trump podría volver a imponer aranceles a China.

La presunta medida surge casi una semana después de la reunión tripartita que mantuvieron el mandatario estadounidense con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping.

La iniciativa representaría otro avance de la agenda proteccionista de Trump, que busca reconstruir su esquema arancelario sin profundizar el conflicto comercial con Pekín más allá de los límites acordados. El presidente estadounidense retomó esa estrategia después de que la Corte Suprema anulara en febrero los gravámenes que había impuesto anteriormente sobre importaciones de China y decenas de otros países.

Las nuevas medidas serían específicas para cada país y estarían dirigidas a economías que Washington acusa de perjudicar a la industria estadounidense mediante subsidios a sus fabricantes nacionales.

Aunque todavía no se conoce el alcance definitivo de los aranceles, Bloomberg News había informado que la Casa Blanca evaluaba aplicar un gravamen adicional del 7,5% a los productos chinos. De concretarse, la carga total correspondiente al segundo mandato de Trump sobre las importaciones de China volvería a ubicarse en torno al 20%, un nivel que Pekín considera compatible con la tregua comercial vigente.

Un nuevo round de los aranceles de Donald Trump

Según informó The Wall Street Journal, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, está próximo a presentar los resultados de una investigación que se extendió durante varios meses y que analizó los subsidios industriales aplicados por China, la Unión Europea y otras 14 economías.

La administración Trump sostiene que esas políticas generan un exceso de capacidad productiva y permiten que las empresas extranjeras vendan sus bienes a precios más bajos en los mercados internacionales, lo que perjudica a los fabricantes estadounidenses.

El anuncio podría concretarse en los próximos días, aunque las fuentes consultadas por el medio advirtieron que el cronograma todavía puede modificarse. Hasta el momento, la Casa Blanca no confirmó oficialmente cuáles serían las nuevas tasas arancelarias.

La medida alcanzaría a China, Japón, Corea del Sur y los 27 países que integran la Unión Europea, además de otras economías. Los gravámenes se aplicarían sobre una parte importante de los productos que estos países exportan a Estados Unidos, aunque habría excepciones para determinados bienes industriales, como el acero, el aluminio y los automóviles, que ya están sujetos a otras medidas arancelarias.

De acuerdo con las fuentes citadas por el diario estadounidense, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur podrían enfrentar aranceles generales del 15% o inferiores, en línea con los acuerdos comerciales que negociaron previamente con Washington.

China busca sostener la tregua comercial con Estados Unidos

En los últimos días, el Gobierno chino tomó medidas para evitar que se altere el entendimiento comercial que se mantuvo durante gran parte del último año. El martes, Pekín extendió la suspensión de las restricciones a las exportaciones hacia Estados Unidos de algunos minerales críticos.

La decisión llegó pocos días después de que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mostraran una mayor sintonía personal durante la cumbre celebrada en Shenzhen.

En ese contexto, la posibilidad de nuevos aranceles vuelve a poner bajo presión la tregua entre las dos mayores economías del mundo, mientras China insiste en la necesidad de sostener los acuerdos alcanzados por ambos gobiernos.