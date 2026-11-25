La medida se basa en una investigación y busca rehacer las relaciones comerciales. Según una fuente, las economías mencionadas promueven una producción desvinculada de la demanda y los principios de mercado.

Este miércoles, Estados Unidos propuso nuevos aranceles de hasta 20% a 14 economías, entre ellas se destacan la Unión Europea, China e India , luego de una investigación de meses sobre una "producción industrial excesiva".

Cabe precisar que es la última medida del presidente Trump para rehacer las relaciones comerciales de EEUU. Una fuente al tanto de las conversaciones señaló a AFP que esas economías “promueven una producción y una capacidad desvinculadas de las realidades de la demanda y de los principios de mercado”.

La propuesta cierra una investigación de ocho meses de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre 16 socios comerciales . Además de las tres economías mencionadas, la lista incluye a Bangladesh, Camboya, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Por ahora quedaron afuera México y Noruega, cuyos casos siguen en revisión, sin plazo.

El recargo más elevado, de 20%, correspondería a China y se acumularía a los gravámenes de cerca de 25% que Trump fijó en su primer mandato . En el resto de los casos, las tasas no pasarían los límites acordados en pactos comerciales previos, que son de 15% para la UE, Japón, Corea del Sur y Taiwán, y de 19% para Malasia. India y Vietnam todavía no cerraron acuerdos.

De acuerdo con Reuters, el límite de 20% para China se explica por una tregua comercial que termina el 10 de enero. Además, los nuevos aranceles no se acumularían a los de 10% o 12,5% que EEUU impuso en julio a 60 socios por las normas contra el trabajo forzoso, y tampoco cubrirían unos u$s30.000 millones de importaciones chinas incluidas en un mecanismo comercial bilateral.

El recargo más elevado, de 20%, correspondería a China y se acumularía a los gravámenes de cerca de 25% que Trump fijó en su primer mandato.

Los motivos de la medida

El gobierno de Trump considera a China la mayor fuente de exceso de capacidad, en rubros como el acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, los electrodomésticos y los productos solares. La investigación también abarcó las inversiones chinas en el sudeste asiático (Vietnam, Indonesia y Camboya), que EEUU sostiene que se utilizan para fabricar bienes destinados al mercado estadounidense, evitando aranceles.

La investigación comenzó el 11 de marzo en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta a la USTR a responder a prácticas extranjeras que dañan el comercio de EEUU. En ese momento, el representante comercial, Jamieson Greer, aseguró que el país "ya no sacrificará su base industrial" ante naciones que podrían estar "exportando sus problemas". Reuters señala que la iniciativa se interpreta como un esfuerzo por reconstruir los aranceles globales de Trump, que la Corte Suprema derogó en febrero.

Antes de entrar en vigor, la medida tiene que atravesar una etapa de comentarios públicos y una audiencia, por lo que su implementación podría postergarse hasta enero. El martes por la noche, funcionarios pusieron al tanto a comisiones del Congreso y avisaron a los países alcanzados.

La medida busca contrarrestar lo que EEUU considera una producción desvinculada de la demanda y los principios de mercado por parte de estas economías. Depositphotos

El alto funcionario afirmó que Washington "busca estabilidad con los chinos", que no prevé represalias de Beijing y que los aranceles tendrían que dar impulso a nuevos acuerdos comerciales, quizás durante el G20 de diciembre en Miami. Por su parte, China negó las acusaciones y argumentó que sus exportaciones reflejan ventajas competitivas, de acuerdo con la agencia.

Ya en marzo, al abrirse la investigación, la Comisión Europea negó que la UE exporte exceso de capacidad. Olof Gill, su portavoz adjunto, afirmó que el origen de ese problema "no está en Europa" y que Bruselas reaccionaría de manera "firme y proporcionada" si Washington violaba el acuerdo comercial del verano de 2025, que estableció el límite de 15%.

Además, un sondeo de Reuters/Ipsos hecho tras las legislativas de noviembre mostró que 62% de los encuestados respaldaría eliminar los aranceles de Trump.