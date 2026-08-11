Nueva York: el impuesto a las segundas residencias de lujo de Zohran Mamdani sufre un revés judicial

El fallo impide nuevas medidas de ejecución contra 17.000 propietarios y abre una disputa judicial por el tributo que impulsa el alcalde de Nueva York.

El alcalde de Nueva York sufrió un revés judicial por el impuesto a las propiedades de lujo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , sufrió un revés este martes luego de que un juez del condado neoyorquino de Staten Island emitiera una orden de restricción temporal que exigió retirar del registro del Departamento de Finanzas de la ciudad los 960.000 inmuebles de multimillonarios alcanzados por el impuesto a las segundas residencias de lujo.

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Además, el fallo le prohibió a la alcaldía que lidera Mamdani tomar nuevas medidas de ejecución relacionadas con los avisos de advertencia sobre el impuesto —conocido como pied-à-terre (residencia secundaria, en la jerga inmobiliaria)— que ya habían sido enviados por correo a 17.000 propietarios , entre ellos numerosas celebridades de distintos ámbitos.

De este modo, hasta que el tribunal superior se pronuncie al respecto , la normativa que establece un impuesto a los multimillonarios por sus segundas residencias de lujo continúa vigente.

El propio Donald Trump, uno de los principales críticos de las políticas fiscales impulsadas por Mamdani sobre los sectores de mayores ingresos de Nueva York, se sumó a la disputa judicial por el pied-à-terre y lanzó una dura advertencia contra la alcaldía.

“El impuesto a las segundas residencias de Nueva York le está costando una fortuna a la ciudad y al estado, ya que los ingresos que finalmente se obtendrán son insignificantes en comparación con los impuestos que pagaban las decenas de miles de personas que están huyendo de la ciudad para no volver jamás . ¡Florida, Texas y muchos otros estados están ganando una fortuna absoluta!“

“Este peligroso ‘experimento’ político en Nueva York destruirá lo que alguna vez fue una gran ciudad y un gran estado”, advirtió Trump, quien además señaló —sin dar detalles— que estaba evaluando si el Gobierno federal tiene “alguna facultad legal para evitar este desastre antes de que sea demasiado tarde”.

El provocador cartel de Florida contra Mamdani en Times Square: "Gracias por los empleos"

La Cámara de Comercio de Florida lanzó una campaña contra Zohran Mamdani en pleno Times Square usando un irónico mensaje de agradecimiento para cuestionar las políticas económicas de Nueva York. El cartel digital afirma “Thanks for the jobs!” y sostiene que las decisiones del alcalde favorecen el traslado de empresas, familias y capitales hacia Florida.

La publicidad fue instalada en la esquina de Broadway y la calle 43 Oeste, en Manhattan, y presenta a Mamdani como “desarrollador económico del año”. Debajo de esa referencia aparece la frase “Thanks for the jobs!”, que en español significa “Gracias por los empleos”.

La iniciativa forma parte de Free Enterprise Florida, una campaña más amplia impulsada por la Cámara de Comercio de Florida para defender el libre mercado y cuestionar una mayor intervención del Estado en la economía.

Según informó Fox News, la organización sostiene que las políticas fiscales y socialistas de Nueva York están impulsando la salida de empresas, riqueza y familias hacia Florida.

La Cámara de Comercio de Florida respaldó su argumento con cifras que atribuyó a información migratoria del IRS. Según esos datos, Florida incorpora u$s2,4 millones por hora en ingreso tributable neto, mientras que Nueva York pierde aproximadamente u$s1,1 millones por hora.

La entidad también aseguró que Florida suma 551 residentes netos por día, mientras Nueva York registra una pérdida de 115 habitantes diarios.