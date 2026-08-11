Respaldo incondicional de Donald Trump a Gianni Infantino: "Sería un terrible error destituirlo como presidente de la FIFA"

El dirigente irtalo-suizo, por quien la UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática pretenden que renuncie tras la fallida creación de FIFA Forward Enterprise (EFE), buscó el apoyo del presidente de los Estados Unidos quien, finalmente, salió a respaldarlo.

Donald Trump salió a apoyar a Gianni Infantino al asegurar que "sería un terrible error destituirlo como presidente de la FIFA.

Gianni Infantiino está atravesando uno de las etapas más críticas al frente de la conducción de la FIFA, con la UEFA como abanderada, y acompañada por la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol solicitando su dimisión al cargo.

La creación de una nueva filial, FIFA Forward Enterprise (FFE) y su cercana relación con Donald Trump hicieron eclosión en la imagen y confiabilidad de Infantino , quien ha estado intentando conseguir el apoyo del presidente estadounidense y su administración para salvar su puesto. Si bien desde FIFA lo negaron, lo cierto es que en las últimas horas Trump salió a respaldarlo al afirmar que sería un "terrible error" si fuera destituido como presidente de la FIFA.

Las declaraciones de Trump en Truth Social el lunes por la noche se produjo tras una carta abierta de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) , en la que afirmaban que la confianza se había "quebrado mediante el engaño" y se mantenían firmes en su decisión de no querer que continuara en su cargo.

Infantino ha estado bajo una intensa presión desde que su propuesta para la FIFA Forward Enterprise (FFE), ahora descartada, fue revelada por los medios de comunicación el 28 de julio.

Esto habría supuesto que el organismo rector del fútbol mundial pusiera a disposición de la inversión privada participaciones en sus operaciones comerciales y de eventos, incluidas las Copas del Mundo y las Copas Mundiales de Clubes.

Mantienen una estrecha relación. A Gianni Infantino lo están presionando para que renuncie como peresidente de la FIFA y Donald Trump salió a apoyarlo. @X.com

Pero ahora Trump, quien ha mantenido una estrecha relación con Infantino en los últimos años y estuvo junto al presidente de la FIFA en la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey el 19 de julio, lo ha respaldado para que permanezca en el cargo.

“La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino”, escribió Trump en Truth Social, comentando por primera vez desde que surgieron los planes de la FFE.

“Es fantástico, ya que acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa de la historia, por cuatro veces. Si se va, nunca volverá a ser tan exitosa ni rentable.”

Cuando la semana pasada se le preguntó a Trump sobre las propuestas de la FIFA relativas a la FFE, pero afirmó no haber estado en contacto con Infantino sobre dichos planes.

Sin embargo, Thrive Eternal, la empresa estadounidense de capital riesgo fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno de Trump, Jared, es el fondo de inversión al que la FIFA quería vender una participación del 21% en una nueva entidad que gestiona sus torneos por u$s4.200 millones.

El Mundial, que fue organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, propició que Infantino y Trump forjaran una estrecha relación.

Trump recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA de manos de Infantino durante el sorteo del Mundial celebrado en Washington en diciembre. Un comunicado de prensa de la FIFA indicó en ese momento que el premio se creó para "recompensar a las personas que han realizado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y que, al hacerlo, han unido a personas de todo el mundo".

Esto se produjo después de que Trump no recibiera el Premio Nobel de la Paz a principios de año, un galardón por el que Infantino había hecho campaña públicamente a través de una publicación en las redes sociales.

El premio fue anunciado por la FIFA en noviembre y, al igual que el plan FFE de Infantino, no recibió la aprobación previa del Consejo de la FIFA.