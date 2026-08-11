El insólito operativo para proteger a Donald Trump de una amenaza iraní: un camión de catering y un avión señuelo

La maniobra se produjo un día después de que EEUU reanudara sus ataques contra Teherán. El traslado fue hacia un avión militar C-32A, modificado que suele usar el vicepresidente.

El presidente de EEUU Donald Trump intercambió aviones en secreto luego de abandonar una cumbre de la OTAN en Turquía. La decisión se dio tras una amenaza de Irán mientras el mandatario se escondió en un camión de catering. La maniobra clandestina se produjo un día después de que Washington reanudara sus ataques contra Teherán, tras el fracaso de las negociaciones.

El pasado 8 de julio, unas imágenes lo mostraron abordando el avión presidencial en el aeropuerto de Ankara. Pero, según el Washington Post, luego fue trasladado en secreto a un avión militar C-32A más pequeño —un Boeing 757 modificado que suele usar el vicepresidente— mediante un camión de catering.

Los datos trascendieron del medio estadounidense Washington Post , en el que se detalló que Trump subió al Air Force One a la vista de las cámaras de televisión antes de ser trasladado a un avión militar con la ayuda del camión . Por otro lado, funcionarios informaron a CBS News que EEUU había detectado una amenaza creíble de Irán de lanzar un misil contra el avión.

La maniobra clandestina se produjo un día después de que EEUU reanudara sus ataques contra Teherán, tras el fracaso de las negociaciones. El pasado 8 de julio, unas imágenes lo mostraron abordando el avión presidencial en el aeropuerto de Ankara. Pero, según el Washington Post, luego fue trasladado en secreto a un avión militar C-32A más pequeño —un Boeing 757 modificado que suele usar el vicepresidente— mediante un camión de catering.

Según el medio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, abordó el C-32A por separado utilizando las escaleras exteriores. Además, los periodistas y algunos miembros de la Casa Blanca abordaron el Air Force One y se les indicó que cerraran las persianas, mientras desconocían que el presidente ya no se encontraba a bordo.

La maniobra clandestina se produjo un día después de que EEUU reanudara sus ataques contra Teherán, tras el fracaso de las negociaciones. BBC

De momento, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, no confirmó ni desmintió directamente los informes, pero expresó que el nuevo Air Force One era un "avión de última generación" equipado con medidas de seguridad para proteger al presidente y a su personal.

Otros informes previos de CBS News arrojaron que los servicios de inteligencia estadounidenses ya habían advertido sobre una amenaza específica de ataque contra Trump o su avión.

El New York Times ya había informado sobre las preocupaciones de seguridad relacionadas con el avión regalado por Qatar, incluyendo que el Servicio Secreto había instado a Trump a cambiar de avión a su regreso de la cumbre de la OTAN.

Donald Trump asegura que avanzan las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras Irán analiza prohibir el paso a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las negociaciones entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz avanzan, mientras Teherán analiza un proyecto que podría impedir el paso de barcos estadounidenses e israelíes. El eventual acuerdo es clave para recuperar los flujos energéticos, reducidos desde los ataques de finales de febrero.

Las conversaciones entre Teherán y Mascate llevan varios días y tienen como objetivo establecer un esquema para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el transporte de energía.

En paralelo, algunos legisladores iraníes impulsan un proyecto de ley que contempla prohibir el paso de embarcaciones estadounidenses e israelíes. La iniciativa, informada el jueves por la agencia semioficial Fars, también incluye una exigencia de compensación a los llamados “países hostiles”, una posible prohibición de cargas relacionadas con Israel y una estructura de tarifas para cubrir servicios como seguros y costos ambientales.

Tanto Estados Unidos como Irán dieron señales durante los últimos días de que un entendimiento podría estar cerca, aunque persisten dudas sobre su aprobación definitiva. Una de las principales incógnitas es si el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, autorizó la propuesta, una condición considerada indispensable para avanzar.