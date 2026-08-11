Donald Trump, el nuevo rey: el polémico video que recrea la Casa Blanca como Game of Thrones

La Casa Blanca difundió una recreación de Washington que incluye obras restauradas durante su gestión y termina con una referencia a la Casa Targaryen. La estrategia de comunicación del presidente estadounidense tomó, en reiteradas ocasiones, elementos de la cultura pop para reforzar la narrativa de su gestión.

La Casa Blanca volvió a utilizar elementos de la cultura pop para reforzar la narrativa de su gobierno: en un video subido en sus redes sociales, el gobierno de Donald Trump compartió imágenes del Trono de Hierro de la reconocida serie, Game of Thrones . La referencia fantástica fue utilizada para declarar que se recuperó el "control" en la ciudad estadounidense: "Orden restablecido. La capital recuperada".

El video recrea distintos puntos de Washington con un nivel de detalle que busca mostrar una versión intervenida de la capital estadounidense , con cambios realizados desde el comienzo de la segunda gestión de Donald Trump. Entre las escenas aparecen espacios que fueron restaurados se encuentran, por ejemplo, la fuente en cascada de Meridian Hill, donde el agua volvió a correr a comienzos de este año después de permanecer fuera de servicio desde 2019.

En el material audiovisual también aparecen las fuentes de Dupont Circle y las ubicadas junto a Union Station , que fueron alcanzadas por los trabajos de restauración impulsados por el gobierno del republicano.

Sin embargo, el video omite uno de los proyectos más costosos de la administración Trump: el estanque reflectante del Monumento a Lincoln. La obra demandó u$s16 millones y quedó envuelta en distintos problemas , entre ellos la aparición de algas y el desprendimiento de sectores del revestimiento recientemente instalado.

El video de la Casa Blanca sobre los cambios en Washington.

Hacia el final, la cámara se dirige a la Casa Blanca e ingresa al Despacho Oval . Allí, el sello presidencial que aparece en la alfombra es reemplazado por el emblema de la Casa Targaryen. El escritorio presidencial también cambia de forma y se convierte en el Trono de Hierro, el asiento construido con espadas desde el que gobierna el monarca de la serie de HBO Game of Thrones.

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln. La obra demandó u$s16 millones y quedó envuelta en distintos problemas.

La referencia a Trump como un rey no es nueva. Durante el año pasado, la Casa Blanca difundió una portada falsa de la revista Time en la que el presidente aparecía con una corona dorada y el título "¡Larga vida al rey!".

El mandatario también compartió un video aparentemente generado con inteligencia artificial en el que se lo mostraba piloteando un avión con la inscripción "Rey Trump" y arrojando excremento sobre manifestantes. A esto se sumaron sus reiteradas referencias a la posibilidad de buscar un tercer mandato, pese a que la Constitución estadounidense no lo permite.

La tapa que compartió Trump en sus redes sociales.

La comunicación de la Casa Blanca también recurrió en otras oportunidades a personajes y recursos de la cultura popular. A comienzos de este mes, publicó un video que comparaba a los agentes del ICE con Spider-Man y mostraba a personas detenidas atrapadas en telarañas.

El año pasado, en medio de una tendencia en redes sociales, la Casa Blanca había difundido además una ilustración con estética de Studio Ghibli en la que aparecía un migrante detenido.

El antecedente con Juego de Tronos

No es la primera vez que HBO responde a una utilización política de imágenes vinculadas con la serie. En 2018, Trump publicó en Twitter el mensaje "Se avecinan sanciones", un guiño al lema "se acerca el invierno" de Game of Thrones, acompañado por una tipografía similar a la utilizada en la producción.

"No estábamos al tanto de este mensaje y preferiríamos que nuestra marca registrada no se utilizara indebidamente con fines políticos", dijo HBO en respuesta, según consignó el medio Time.