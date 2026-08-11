Javier Milei, un líder (no) regional

Desde que asumió la presidencia, Javier Milei se ha posicionado dentro de la Argentina como el líder de la Nueva Derecha Latinoamericana. Fronteras afuera el escenario es otro y a pesar de todos sus esfuerzos, no parece que vaya a lograrlo.

Javier Milei se siente el líder de la Nueva Derecha Latinoamérica. Sus pares del subcontinente no están demasiado de acuerdo.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia argentina, en menos de 40 viajes visitó apenas 14-15 provincias, de las 23 argentinas, mientras realizó 41-44 viajes al exterior donde permaneció cerca del 13% del tiempo de su gestión. Cuando las cosas no andan bien en lo local, los mandatarios de casi todos los países del mundo tienden a tratar de proyectarse al exterior, buscando reposicionarse y mejorar su imagen. Sin embargo -hasta aquí- esta no ha sido su motivación.

A los sopetones y sin rivales que se lo disputen, Javier Milei viene buscando convertirse en el referente de facto de la Nueva Derecha Latinoamericana (NDL) . Con esto -cree-alcanzaría la dimensión universal del reconocimiento a la que tanto aspira, asegurándose un puesto con cierto poder ante el mundo y especialmente frente a Donald Trump .

“Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo” (diciembre 2023), “Soy el máximo representante de la libertad a nivel mundial” (mayo 2024), “soy el segundo líder más importante del planeta” (mayo 2024), ”me van a tener que dar el Premio Nobel” (junio 2024), “hicimos el milagro económico más grande” (diciembre 2024), “hemos logrado, sin dudas, el caso de estabilización más grande del mundo” (abril 2025), “hicimos el ajuste más grande en la historia de la humanidad” (mayo 2025), “las ideas no me las pueden rebatir” (agosto de 2025), “somos el gobierno más reformista de la historia de la humanidad” (octubre 2025), “Somos el mejor gobierno de la historia” (abril 2026)…

Algunas son textuales, otras son paráfrasis, algunas pueden ser manifestaciones marketineras, otros, deslices psíquicos, pero todas reflejan el anhelo de Milei de alcanzar una dimensión universal.

Ya durante la reunión de la CPAC en Mar-a-Lago de noviembre de 2024, nuestro presidente propuso crear “una alianza de naciones libres” con “los Estados Unidos liderando al norte, la Argentina - ¿adivine representada por quién? - en el sur, Italia en la vieja Europa e Israel en la frontera de Medio Oriente ”.

Durante el Foro de Davos en enero del año pasado, aunque en voz en baja, fue un paso más allá, tratando de instalar la idea de una “Liga de Naciones Conservadoras” -en la cual ocuparía un rol fundamental-, sin demasiado éxito.

Llegada la Navidad, las ambiciones menguaron y desde el gobierno comenzaron a deslizar que el Presidente tenía la intención de convocar este año un conclave en Buenos Aires, bajo el nombre clave de la “Cumbre Azul”.

La “Cumbre Azul”, el proyecto para lanzar a Javier Milei como el líder de la Nueva Derecha. Por ahora duerme el sueño de los injustos.

Por lo que se dijo, se buscaría conformar una alternativa a las Naciones Unidas bajo la forma de un espacio de intercambio coordinado entre los gobiernos latinoamericanos “de derecha”, para oponerse a la agenda 2030 y dar la batalla cultural.

A un nivel más práctico la idea pasa por nuclear a los integrantes de la NDL, otorgándole un carácter institucional a lo que seria una nueva alianza, de la cual Milei seria “el líder natural”, asumiendo como el interlocutor regional ante Washington. Todavía no hay fecha ni confirmados.

Un traje que no calza

El problema con las ambiciones de Milei es que, al menos en lo que compete a ser el referente y portavoz de la nueva derecha latinoamericana, la chaqueta no le calza bien.

Algunos de los integrantes de la Nueva Derecha Latinoamericana: Jair Bolsonaro -ahora su hijo Flavio-, Bukele, Milei, Katz, Noboa y de la Espriella.

Por un lado, porque Jair Bolsonaro (Brasil, 2018) y Nayib Bukele (El Salvador, 2019) lo precedieron al frente de la ola y, unos meses antes de su victoria, ganaron sus presidencias Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador) en 2023. Luego vinieron José A. Katz (Chile) y Nasry Asfura (Honduras) en 2025, seguidos por Abelardo De la Espriella (Colombia) y Keiko Fujimori (Perú) durante este año. José R. Mulino de Panamá -2024- Rodrigo Paz de Bolivia -2025- y Laura Fernández Delgado de Costa Rica -2026- se consideran de centroderecha, mientras a la centroizquierda o izquierda tenemos los mandatarios de México, Guatemala, Venezuela Brasil y Uruguay para lo que es la América Latina continental.

Es claro entonces que Javier Milei no tiene lugar para decirse uno de los padres del giro regional hacia la derecha.

Milei inaugurando el cuestionado templo evangélico más grande la Argentina. El presidente no ha tenido empacho en ofender a los lideres de la Iglesia Católica en la Argentina. La próxima visita Papal apunta a ponerlo en un brete.

Hay que tener en mente que no todos los integrantes de la Nueva Derecha son lo mismo ni tan afines como se gusta presentarlos.

Tal vez el mejor ejemplo de lo distanciado que pueden estar la tengamos en los dichos de Noboa sobre Milei, a principios de 2024: “No sé por qué piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la Presidencia. Parece muy engreído, lo cual es muy argentino, en realidad” -sobre Bukele dijo: “el tipo es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia”- después limó asperezas con ambos.

Tal vez el más parecido a Milei sea Katz, pero ha deslizado varias veces que no usaría “la motosierra”, y en el fondo es un conservador católico tradicional. Peña es otro que podríamos definir como cercano, aunque está lejos del discurso anti-Estado de Milei.

En el extremo opuesto lo tenemos a Bukele, partidario de un Estado fuerte y autoritario, y no tan alejados a Noboa, Mulino, FuJimori, Paz y Asfura, alineados con la derecha tradicional promercados, con la presencia de un Estado regulador.

Javier Milei hace lo posible para convertirse en el representante de la Nueva Derecha Latinoamericana ante Donald Trump

Un punto no menor es que más allá del conservadorismo social y la alineación con los EEUU, otra de las características de la NDL es lo que podríamos llamar su neo-patriotismo, si es que no queremos hablar de nacionalismo. En contra, Milei se considera un universalista prooccidental, lo que también lo convierte en una excepción y lo aleja del grupo.

En el mismo sentido va su visión anticlerical. Salvo Bukele, un cuasi evangélico que abraza a todos los credos - ¿un camaleón religioso? -, los demás miembros de la nueva derecha latina son católicos practicantes.

Fujimori fue la primera en manifestarse ante la catástrofe de Colombia.

Es cierto que en estos días, ante la próxima visita del papa León XIV -a días de la elección norteamericana-, Milei, que ha manifestado más de una vez su intención de convertirse al judaísmo y tiene como guía espiritual un rabino-, con claras miras electoralistas ha atemperado su vitriolo -veremos qué pasa cuando el Santo Padre “abra la boca”-

Pero su inquina con la Iglesia, que se evidencia en su permanente rechazo a recibir a los obispos -se reunió con ellos una sola vez a comienzos de 2024-, mientras ha recibido pastores de otros credos y multitud de lideres judíos, evidencian su proverbial rechazo a los valores de la Iglesia Católica, lo que lo distancia en lo trascendental del resto de los mandatarios latinoamericanos.

El presidente chileno fue el segundo en manifestar su apoyo a Colombia

Un punto no menor para las ambiciones del libertario es la caída de la popularidad entre sus conciudadanos, que lo torna poco representativo de su base. Mientras Bukele goza de una aprobación del 67%-69%, Peña del 48%-51%, Paz de 46%-49%, Asfura del 43%-45%, Kast del 42%45% y Noboa 36%-41%, solo Mulino con 33%-34% está debajo del 36%-37% de Javier Milei (Keiko y de la Espriella acaban de asumir).

Desde que asumió el poder, Milei es quien más ha luchado y lucha -a los ponchazos- para convertirse en el referente de la NDL, pero la chaqueta no le cuadra. Dejando de lado la cuestión clave de sus formas y exabruptos -que no lo convierten en un representante confiable-, no lo hace en términos históricos y menos aún por sus ideas económicas, sociales, valores morales o la confianza de sus propios compatriotas.

Bukele a pesar de la distancia geográfica y liderar uno de los países mas pequeños de Latinoamérica fue el tercero en salir a apoyar a Colombia.

NOTA: Ayer, apenas conocido el brutal terremoto que asoló a Colombia, Perú, Chile y el Salvador fueron, en ese orden, los tres primeros países en ofrecer ayuda (casi al mismo tiempo México y Ecuador, y poco después los EEUU e Israel), con mensajes de sus respectivos presidentes y comunicaciones a Bogotá.

Desde Argentina lo más que hubo fue la obligada manifestación de solidaridad de parte de la Cancillería y, sobre todo, el mutismo del presidente Milei, enfrascado en una discusión con Marcela Pagano… ¨lola¨, ese no parece ser el camino para ser reconocido como líder regional.

El tweet de Javier Milei mientras se conocía la catástrofe en Colombia.

Los rivales

Si hasta ahora Javier Milei ha venido ufanándose de ser el máximo exponente de la Nueva Derecha Latinoamericana es porque esgrime la carta de ser quien más veces se ha encontrado con Donald Trump, a pesar de ser el presidente que menos habla inglés del grupo, al punto de no poder mantener una conversación sin intérpretes -Noboa, Fujimori, Peña, Mulino, Paz y de la Espriella, estudiaron o residieron en los EEUU; Bukele y Katz hablan un perfecto inglés-, pero sobre todo, porque no le surgieron rivales.

Es claro que esto cambiaria a partir del próximo 4 de octubre si Flávio Bolsonaro logra hacerse de la presidencia del Brasil, ya que por el propio peso específico de nuestro país vecino la representación de la Nueva Derecha Latinoamericana caería sobre sus hombros.

El giro de los electorados latinoamericanos hacia gobiernos de derecha y centro derecha ha sido significativo. Si bien en los últimos tres casos el poder se alcanzó por márgenes reducidos, la preferencia ha sido significativa. Milei llegó a la presidencia con un margen inferior a los de Peña, Bukele, Katz y Fernandez Delgado, con una representatividad local media

Mas allá de lo que ocurra con Brasilia, si hoy tuviésemos que buscar alguien que este más cerca -que nuestro presidente- de ser realmente representativo de un punto medio dentro de la NDL, apuntaríamos al chileno José Antonio Katz, quien al menos de manera explicita, hasta ahora no ha buscado convertirse en el portavoz regional.

Sin embargo, ya está trabajando estrechamente en cuestiones de seguridad, integración económica, lucha contra el narco e inmigración con Keiko Fujimori, Daniel Noboa y Rodrigo Paz (De la Espriella se alinea más con Noboa que con Milei o Katz), quienes lo toman como referente.

Posiblemente la primera en patear la pelota fue Keiko -la más cercana al chileno-, que unas semanas atrás en una nota en la revista Semana de Colombia, se dijo favorable a la idea de generar un nuevo movimiento regional entre los países de derecha.

La relación entre Keiko Fujimori y José A. Katz es estrecha.

En Chile varios parlamentarios oficialistas, incluido el presidente del UDI Guillermo Ramírez, prefirieron hablar de la idea de reactivar el Prosur, un organismo que había sido impulsado por Sebastián Piñera en 2019, cuando vivimos la anterior ola derechista, en contraposición al Unasur.

Si bien Katz no se ha manifestado y se muestra cauto con esta idea -apunta más al Compromiso de Santiago que se firmó el 28 de marzo entre Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú; en junio sumó Paraguay-, todo podría cambiar a partir del 3 de septiembre (la fecha marca un aniversario de “El Rechazo” a la reforma constitucional que intentó la izquierda).

Impulsado por la Fundación Disenso, se va a realizar en Santiago de Chile el Quinto Foro de Madrid bajo el lema “Una nueva Era Latinoamericana” (el Tercero, el único al que asistió, lo encabezó Milei en Buenos Aires).

Convocatoria al V encuentro del Foro de Madrid. Ahí comenzaría a proyectarse quine puede ser el representante de la Nueva Derecha Latinoamericana.

Esta va a ser la primera reunión del año de los lideres latinoamericanos de la derecha (tal vez Quirno pueda coordinar ahí, algo para la “Cumbre Azul”) y con una visión algo más clara para entonces sobre lo que podría ocurrir en la elección de Brasil, podríamos entrever quien despunta para ser el verdadero representante de la NDL.

La ironía tras las apetencias de Milei por convertirse en el vocero de los gobiernos latinoamericanos y pasar a la historia, es que de siempre los norteamericanos han sido seguidores de la máxima “divide et impera”. Esto significa que no negocian con organismos intrarregionales ni regionales, prefiriendo siempre hacerlo con cada país por separado, con lo cual maximizan su poder de negociación.

La lucha para convertirse en el representante de la Nueva Derecha Latinoamericana solo revelará las falencias de quine buque serlo.

Por más que la Nueva Derecha Latinoamericana pueda adquirir alguna estructura formal y alguien vanagloriarse de ser su máximo representante, más allá de la figuración, nunca tendrá un peso institucional frente al gobierno de los EEUU (en especial si no le va tan bien a Trump en la elección de noviembre) y menos aún ante organismos como la Unión Europea (UE), o los BRICS.

Como en el cuento de Hans Christian Andersen, “El traje nuevo del emperador”, para quien se la calce esa chaqueta será solo la demostración de la propia desnudez y la obsecuencia de quienes lo rodean.