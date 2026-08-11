Benjamin Netanyahu rechaza el plan de Donald Trump para Gaza y tensa la relación con EEUU previo a las elecciones

El primer ministro israelí rechazó el último plan de Trump para Gaza y condicionó cualquier retirada al desarme total de Hamás.

Las diferencias sobre Gaza pusieron a prueba la relación entre Trump y Netanyahu antes de las elecciones israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el último plan impulsado por Donald Trump para destrabar el alto el fuego en Gaza y afirmó que Israel no abandonará sus posiciones hasta que Hamás sea completamente desarmado, una postura que profundiza las diferencias entre ambos aliados a menos de tres meses de las elecciones israelíes.

Netanyahu se arriesga a irritar a Trump , a quien definió varias veces como el mayor amigo que Israel tuvo en la Casa Blanca. Sin embargo, cualquier señal de acuerdo con Hamás podría perjudicarlo electoralmente en un país todavía marcado por el ataque del 7 de octubre de 2023.

El presidente estadounidense, por su parte, busca mostrar avances en su agenda de pacificación mientras las conversaciones con Irán permanecen estancadas y los precios de la gasolina continúan elevados antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El plan presentado por Trump el mes pasado surgió del acuerdo de alto el fuego de octubre, que puso fin a las principales operaciones israelíes en Gaza y permitió la liberación de todos los rehenes restantes . Sin embargo, el proceso quedó prácticamente paralizado.

La propuesta contempla que Hamás entregue progresivamente sus armas mientras Israel detiene los ataques y comienza a retirarse. El grupo aceptó el esquema, aunque vinculó la entrega de su armamento más pesado con la creación de un Estado palestino , algo rechazado por el gobierno israelí y gran parte de su dirigencia.

Netanyahu sostuvo que Israel no se retirará de ninguna posición hasta que Hamás sea completamente desarmado. Esto deja también en suspenso el despliegue de fuerzas internacionales y la reconstrucción de Gaza.

Aunque continúa la disputa política, el Ejército israelí aparentemente redujo sus ataques sobre la Franja. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 1250 personas murieron desde que entró en vigor el alto el fuego.

El peso electoral del 7 de octubre

Netanyahu convirtió los logros militares de Israel en uno de los ejes de su campaña. Sin embargo, la “victoria total” que prometió en Gaza no se concretó y muchos israelíes lo responsabilizan por las fallas de seguridad que permitieron el ataque del 7 de octubre.

También cuestionan políticas anteriores hacia Hamás, entre ellas aquellas que permitieron que Qatar enviara dinero en efectivo a Gaza. Al mismo tiempo, los aliados de extrema derecha del primer ministro respaldaron su rechazo al plan de Trump y podrían ser claves para formar gobierno.

Desde la Junta de Paz, el organismo encabezado por Trump que supervisa el alto el fuego, un funcionario aseguró: “Nos centramos en acciones, no en retórica ni en política”. También afirmó: “Existe una cooperación constructiva entre bastidores, y nuestras conversaciones continúan”.

Desde la Junta de Paz, el organismo encabezado por Trump que supervisa el alto el fuego, aseguraron que las conversaciones continúan. “Nos centramos en acciones, no en retórica ni en política”, declaró un funcionario a The Associated Press. “Existe una cooperación constructiva entre bastidores, y nuestras conversaciones continúan”, agregó.

Axios

Trump y Netanyahu, una alianza bajo presión

Trump fue durante años uno de los principales respaldos de Netanyahu. Durante su primer mandato trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén y reconoció las reclamaciones israelíes sobre territorios tomados en guerras. En su segundo período, respaldó a Israel en Gaza y los ataques contra Irán.

Pero sus intereses comenzaron a divergir cuando Israel buscó ampliar las operaciones contra Irán y Hezbolá, mientras Trump intentaba cerrar el conflicto para reabrir el estrecho de Ormuz. El presidente dijo que “probablemente” respaldaría a Netanyahu en las elecciones, aunque todavía no le dio su apoyo total.

“Hace unos meses, una importante mayoría de israelíes asumía que, cuando el presidente Trump toma decisiones, tiene en cuenta los intereses de seguridad de Israel. Esto ya no es así”, afirmó Yohanan Plesner, del Israel Democracy Institute.

Según el especialista, la cercanía con Trump “solía ser un activo”, pero ya no lo es. A menos de tres meses de los comicios, Netanyahu enfrenta el dilema de mantener su postura frente a Hamás o acercarse a Trump para preservar una relación estratégica.