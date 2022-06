Ecuador: liberan al líder indígena, pero se mantiene el llamado a una revuelta popular

La liberación fue confirmada por la propia Conaie a través de Twitter: "Leónidas Iza Salazar libre! Después de 24 horas de detención ilegal y por presión social en el marco del #ParoNacional la jueza ordena su libertad inmediata. La movilización sigue con los 10 temas planteados, gracias a todas las muestras de solidaridad. Viva la lucha social".

https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1536944717870637056 ¡Leonidas Iza Salazar libre!

Después de 24 horas de detención ilegal y por presión social en el marco del #ParoNacional la jueza ordena su libertad inmediata.

La movilización sigue con los 10 temas planteados, gracias a todas las muestras de solidaridad.

Viva la lucha social pic.twitter.com/EOuYLvfzJe — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 15, 2022

El líder indígena había sido detenido en la provincia de Cotopaxi, acusado en flagrancia del delito de haber promovido desórdenes que provocaron daños y dificultades a la población.

Al cabo de una larga jornada de agitación, en la cual Iza fue trasladado de Cotopaxi a Quito, y luego a Latacunga, la jueza Paola Bedon estableció que había existido un delito y la fiscalía pidió medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que fue liberado.

En un mensaje a sus seguidores, Iza declaró que para él no cometió ningún delito, sino que se trató de una emboscada. "No hemos desafiado la ley, no hemos realizado sabotajes, ni acciones terroristas, como nos han acusado".

"Salimos a las calles para protestar por el hambre que sufre la gente. Si el gobierno no quiere que haya protestas entonces que resuelva los problemas de los ecuatorianos. Sigamos unidos, la lucha continúa", afirmó el dirigente indígena.

En octubre pasado, el presidente Guillermo Lasso -un exbanquero de derecha que lleva un año en el poder- aumentó el precio de los combustibles en Ecuador antes de congelarlos. La medida avivó el descontento de los pueblos originarios, que componen al menos un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos.

La Conaie, que ha sostenido varios diálogos infructuosos con el gobierno, reclama que las cotizaciones se reduzcan a 1,50 dólares para el galón de 3,78 litros de diésel y a 2,10 para la gasolina de 85 octanos.

Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, los precios de los combustibles eran revisados mensualmente, por lo que el diésel casi se duplicó (de 1 a 1,90 dólares) y la nafta común subió un 46% (de 1,75 a 2,55).