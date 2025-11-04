EEUU: detuvieron a dos hombres que planeaban un atentado yihadista durante Halloween







Los sospechosos habían practicado en campos de tiro, modificado fusiles y elegido posibles objetivos para atentar durante el día festivo.

El FBI frustró un ataque inspirado en el Estado Islámico que dos hombres planeaban ejecutar durante Halloween en Estados Unidos.

El FBI detuvo en el estado de Michigan, Estados Unidos, a dos hombres acusados de planear un atentado terrorista durante la noche de Halloween, en una operación que las autoridades calificaron como una de las más importantes del año en materia de seguridad interna.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los sospechosos, Mohmed Ali y Majed Mahmoud, ambos ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados el 31 de octubre luego de una investigación que reveló su presunta vinculación con la ideología del Estado Islámico (ISIS). Según el Departamento de Justicia, los detenidos contaban con fusiles tipo AR-15, abundante munición y equipamiento táctico similar al utilizado por fuerzas militares.

El operativo y la investigación del FBI La pesquisa comenzó semanas atrás, cuando agentes de aduanas detectaron que uno de los sospechosos había realizado búsquedas en internet sobre ISIS y conservaba fotografías armado y vestido con ropa militar. Ese hallazgo derivó en una vigilancia encubierta que permitió seguir los movimientos del grupo.

De acuerdo con los documentos judiciales, los hombres compartían propaganda extremista yihadista a través de canales de mensajería encriptada, donde también discutían la posibilidad de viajar a Siria para unirse a las filas del Estado Islámico. Sin embargo, más tarde decidieron actuar dentro de Estados Unidos y planificar un ataque local.

Durante esas comunicaciones, mencionaron los atentados de París de 2015 y la idea de replicar un ataque similar en una discoteca o evento multitudinario. En las últimas semanas, las conversaciones giraron en torno a las celebraciones de Halloween como posible fecha para concretar el atentado.

Prácticas de tiro y preparativos Los informes oficiales señalan que los sospechosos y otros tres cómplices asistieron a campos de tiro en Michigan para practicar con fusiles modificados. Los agentes comprobaron además que realizaron recorridos en vehículo por distintos puntos del estado, evaluando posibles escenarios para el ataque. El FBI incautó armas de asalto, municiones y accesorios militares durante los allanamientos. Los peritajes determinaron que los fusiles habían sido alterados para aumentar su cadencia de fuego, una práctica prohibida en el país. “Evitaron una tragedia”, destacó el gobierno La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, elogió la tarea de los agentes federales que lograron desbaratar el plan. “Nuestros equipos evitaron un atentado terrorista en suelo estadounidense. Los sospechosos tenían un plan detallado y la capacidad para ejecutarlo”, señaló Bondi en la red social X. Ambos detenidos fueron imputados por conspiración para cometer un acto terrorista y apoyo material a una organización extremista extranjera. Permanecen bajo custodia federal, mientras continúan las investigaciones para determinar si hubo más personas involucradas.