EEUU endurece la política para migrantes en la frontera con México

Nuevas restricciones

La nueva regla, sujeta a 30 días de comentarios, entraría en vigor cuando el 11 de mayo se levante el Título 42, una norma sanitaria activada por Trump en 2020 con la finalidad declarada de frenar la pandemia de covid-19 y que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que cuenten con una autorización, hayan usado la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada(salvo si pueden demostrar que era imposible por una barrera del idioma, analfabetismo, fallo técnico...) o se les denegó el asilo en un país de tránsito.

Los niños no acompañados también estarían exceptuados de la presunción de "inelegibilidad de asilo".

Hay más excepciones, como las "emergencias médicas agudas" o las "amenazas extremas e inminentes a su vida o seguridad".

p17-2023-01-05T204059Z_opt.jpeg ESTRATEGIA. El presidente Joe Biden intenta descomprimir la frontera con México donde miles de personas llegan día a día con el objetivo de cruzar a EE.UU.

El gobierno de Biden afirma que es el único medio que tiene para lidiar con la migración en la frontera, porque el Congreso no se pone de acuerdo sobre una política migratoria.

Los republicanos acusan a Biden de haber perdido "el control efectivo de la frontera", que en diciembre intentaron cruzar un promedio de 8.500 migrantes por día, la mayoría de ellos con la intención de pedir asilo.

"Esta administración no permitirá el caos y el desorden masivo en la frontera debido a que el Congreso no actuó", dijo este martes un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.

Juicio

En tanto, el exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna fue declarado culpable este martes por un jurado de Nueva York por cargos de tráfico de cocaína, que le puede llevar a pasar el resto de su vida en la cárcel.

El juez instructor Brian Cogan fue el encargado de leer el veredicto unánime del jurado, al que llegó tras tres días de deliberaciones.

"Culpable", leyó el juez tras enunciar cada uno de los cinco delitos que le imputaba la justicia estadounidense al que fue arquitecto de la guerra contra la droga que México lanzó en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012): participar en empresa criminal continuada, conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína y falsedad documental.

Su esposa Cristina Pereyra y sus dos hijos estuvieron presentes en el veredicto que el reo escuchó impertérrito, arropado por su defensa. Después, como ha hecho cada día, se dirigió a su familia, hizo un gesto de abrazo y les mandó un beso.

"Estamos extremadamente decepcionados por el veredicto de hoy", dijo el abogado defensor César Castro tras conocer la decisión del jurado. "La lucha continúa", aseguró.

La sentencia se conocerá el 27 de junio, anunció el juez. La defensa tiene ahora 45 días para apelar el fallo del jurado.