México: gobernador de Sinaloa deja temporalmente su cargo acusado por EEUU de vínculos con el narcotráfico

La Justicia de Nueva York investiga si Rubén Rocha Moya forma parte de una red de coimas del cartel de "Los Chapitos". Asumirá Yeraldine Bonilla por, al menos, 30 días.

Una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos involucra directamente a funcionarios del partido de gobierno de México . Una acusación de vínculos con el narcotráfico provocó este sábado que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , solicite una licencia temporal por 30 días mientras se dilucida su caso.

El Congreso estatal aprobó la solicitud del gobernador, quien ya tiene como reemplazante temporal a Yeraldine Bonilla. Rocha Moya, de 76 años y con perfil académico -fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa-, rechazó “categórica y absolutamente” las acusaciones: "Carecen de veracidad y fundamento alguno". Fue electo en su cargo en el 2021, como representante del partido Morena.

La justicia estadounidense investiga si Rocha Moya -junto a otros nueve funcionarios, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil- tienen nexos con el narcotráfico y recibieron sobornos para permitir la expansión del cartel "Los Chapitos" en Sinaloa . Además de detectar posesión ilegítima de armas, las pesquisas del estado de Nueva York comprobó pagos mensuales de entre u$s5.450 y u$s16.670 a jefes policiales y fiscales a cambio de protección y filtración de información sensible.

En ese marco, el gobierno de los Estados Unidos emitió notificaciones de decomiso que afectan directamente al Gobernador y a otros dirigentes , como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el actual Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra. La medida alcanzaría cualquier propiedad vinculada al tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.

Yeraldine Bonilla Rubén Rocha Mocha La nueva gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla.

El mensaje de la nueva gobernadora

La flamante mandataria interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, emitió un mensaje en sus redes sociales tras haber asumido en su nuevo rol durante un plazo de 30 días. En el, expresó su "respeto y solidaridad" a Rubén Rocha Moya: "Confiamos y reconocemos su decisión republicana”.

Asimismo, remarcó su “convicción de servir con humildad, cercanía y responsabilidad, poniendo siempre al pueblo en el centro de cada decisión”. “El pueblo de Sinaloa puede tener la certeza de que los principios de la Cuarta Transformación seguirán guiando esta etapa. Gobernaré con principios y con el corazón por delante", añadió Bonilla.

La gobernadora interina prometió "seguir construyendo un Sinaloa más justo, más humano y con esperanza para todas y todos”. Finalmente, se alineó junto a la gestión nacional de su país, remarcando su "reconocimiento invariable" a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.