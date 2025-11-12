EEUU evalúa negar visas a personas con obesidad por riesgo de "costo público"

El gobierno de Donald Trump estableció una nueva política migratoria que podría afectar a solicitantes de visas que padezcan condiciones médicas crónicas , entre ellas la obesidad , cuando estas representen un riesgo potencial de gasto público a largo plazo .

La orden instruye a los funcionarios de embajadas y consulados a considerar si el estado de salud del solicitante podría requerir tratamientos médicos continuos, medicamentos de por vida o futuras intervenciones .

Aunque la normativa no fija un límite de peso ni un índice de masa corporal específico, apunta a determinar si la persona puede representar una carga para el sistema sanitario estadounidense.

La disposición genera preocupación entre expertos en inmigración por el amplio margen de interpretación que concede a los funcionarios consulares. El texto autoriza a los agentes a “ desarrollar sus propios criterios ” para evaluar posibles emergencias médicas o costos futuros , pese a que la mayoría no posee formación médica especializada .

En la práctica, podría suceder que un pasajero con toda su documentación en regla sea derivado a un control sanitario adicional al llegar a un aeropuerto estadounidense.

Quienes viajaron a ese país conocen el llamado “cuartito” de Migraciones, una oficina donde se realizan interrogatorios e inspecciones adicionales a personas que generan dudas. En casos extremos, la medida podría derivar en deportaciones inmediatas.

Evaluación médica y recursos económicos

Según el abogado principal de la Catholic Legal Immigration Network, Charles Wheeler, la nueva regla se aplicará principalmente a quienes tramiten visas de residencia permanente, más que a los turistas.

Los funcionarios deberán analizar los exámenes médicos oficiales, la historia clínica y la capacidad económica del solicitante para sostener sus gastos de salud a largo plazo.

La guía consular exige determinar si el individuo “puede cubrir los costos de su atención durante toda su vida esperada” sin recurrir a la asistencia pública. En el formulario para obtener la visa figura una pregunta clave: “¿Tiene el solicitante recursos suficientes para cubrir estos costos sin recurrir a asistencia pública en efectivo o institucionalización a largo plazo?”.

Además, la directiva amplía el alcance de la evaluación a la edad del solicitante y a la salud de sus familiares directos, como hijos o padres mayores, bajo el argumento de anticipar futuras necesidades de ayuda estatal. Esta cláusula podría afectar especialmente a familias multigeneracionales o a personas de edad avanzada.

El antecedente de la medida

La política retoma los lineamientos de la primera administración de Donald Trump, cuando se promovieron restricciones migratorias bajo el concepto de “carga pública”, limitando el acceso a la residencia de personas consideradas de alto costo para el Estado.

Aunque varias de esas normas fueron revertidas durante el gobierno de Joe Biden, la actual gestión republicana decidió reinstaurarlas como parte de su nueva estrategia de control migratorio y sanitario.

De acuerdo con los registros oficiales, entre 1996 y 2025 ingresaron a Estados Unidos un promedio anual de 4.570.830 turistas, con un pico histórico de 8.418.370 en agosto de 2014 y un mínimo de 248.486 en abril de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

La reactivación de estas restricciones podría volver a colocar a los controles de salud, e incluso al peso corporal, en el centro de la política migratoria estadounidense, generando críticas internacionales y reabriendo el debate sobre los límites éticos del control fronterizo.