EEUU, Qatar, Turquía y Egipto firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza







Trump asistió a la cumbre sobre el acuerdo en la Franja de gaza sin Israel ni Hamás. “Va a ser la era dorada de Israel y Oriente Próximo”, dijo el mandatario horas antes ante el parlamento israelí.

Trump, Al Sisi y líderes mundiales durante la cumbre en Sharm el Sheij, Egipto, donde se firmó el acuerdo de paz en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de Qatar, Turquía y Egipto firmaron este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij el acuerdo que pone fin a más de dos años de enfrentamientos entre Israel y Hamás. La cumbre, reunió a una veintena de líderes mundiales y marcó un punto de inflexión para la región.

El presidente de Egipto dijo: “Queremos consolidar y sostener el alto el fuego en Gaza” El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, declaró que su país y Estados Unidos buscan “consolidar y sostener el alto el fuego” en Gaza. Durante breves declaraciones junto a Trump, agradeció la “capacidad” del mandatario estadounidense para “lograr el acuerdo sobre Gaza” y valoró “su logro sin precedentes”. “Usted es el único que puede lograr la paz en la región”, señaló.

video firma acuerdo paz en gaza Donald Trump encabezó la cumbre y destacó que el acuerdo marca “el comienzo de la era dorada de Israel y Oriente Próximo”.

Donald Trump rubricó el pacto junto al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y los mandatarios de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Egipto, Abdelfatah al Sisi. El acuerdo establece un alto el fuego, la retirada progresiva de las tropas israelíes, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes por prisioneros.

Trump visitó previamente Israel y, ante el Parlamento, aseguró que el acuerdo marca “el comienzo de la era dorada de Israel y Oriente Próximo”. Benjamín Netanyahu, que no viajó a Egipto, destacó que Trump fue “determinante para la vuelta de los rehenes”.

Implementación y fases del acuerdo Desde la semana pasada se implementa la primera fase del pacto, que contempla la retirada gradual de las fuerzas israelíes, la entrada masiva de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes por prisioneros. Esta mañana, Hamás completó la entrega de los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida. En la segunda fase, ya en negociación, se abordarán la reconstrucción del enclave, el desarme de Hamás y la gobernanza de la Franja, buscando establecer una paz sostenible y frenar la violencia que ha devastado la región durante los últimos dos años.