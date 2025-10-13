¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?







El piloto argentino volverá a disputar un Gran Premio de la Fórmula 1, que será el próximo fin de semana en Estados Unidos. Conocé los detalles.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1? @AlpineF1Team

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, disputará el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana, en el marco de la fecha 19 de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este viernes desde las 14.30 horas, se dará inicio al fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos con la primera práctica libre. Más tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar la clasificación sprint.

La fecha continuará el sábado con la sprint a las 14 horas y, a las 18, la clasificación para determinar la parrilla de salida de la carrera principal del domingo que será desde las 16 horas.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas en la ciudad de Austin, en el Estado de Texas.

El piloto argentino Colapinto tendrá su segunda experiencia en este evento, tras el décimo puesto que obtuvo el año pasado con la escudería Williams. Esta temporada, el joven pilarense buscará repuntar la pobre imagen que está dejando en el Campeonato Mundial a bordo de su Alpine.

Cronograma del Gran Premio de Estados Unidos Viernes 17 de octubre Prácticas Libres 1: 14.30 horas a 15.30 horas

Clasificación Sprint: 18.30 horas a 19.15 horas Sábado 18 de octubre Sprint: 14 horas a 14.30 horas

Clasificación: 18 horas a 19 horas Domingo 19 de octubre Carrera: 16 horas