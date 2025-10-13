La imperdible serie de comedia y acción de Prime Video: el regreso de Kevin Bacon a la pantalla chica







Con esta producción, la plataforma apuesta por una historia diferente, audaz y arriesgada. De qué se trata.

Kevin Bacon protagoniza esta serie original de Prime Video. Créditos: Prime Video.

Prime Video sigue demostrando por qué es una de las plataformas de streaming más audaces del mercado, ofreciendo contenido original y apuesta por caras consagradas. En 2025, sumó a su catálogo la serie Cazador de demonios, una producción que fusiona acción, terror y comedia con un enfoque irreverente y que coloca nuevamente a Kevin Bacon como protagonista.

Esta apuesta se presenta como una de las más atractivas del año para los fanáticos de lo sobrenatural con humor negro. Con una narrativa que combina redención, fantasía y conflictos familiares, Prime Video busca captar tanto al público que disfruta del terror como a aquellos que prefieren un tono más descontracturado.

Cazador de Demonios La nueva serie original de Prime Video que todos quieren ver. Créditos: Prime Video

De qué trata Cazador de demonios, la serie original de Prime Video La historia gira en torno a Hub Halloran, un cazarrecompensas que muere de forma violenta, pero es resucitado por el Diablo con una condición: debe capturar demonios que se han fugado del infierno y devolverlos a su prisión. Al asumir esa misión sobrenatural, Halloran deberá enfrentarse no solo a criaturas infernales, sino también a sus propios pecados, errores del pasado y una vida que dejó atrás.

En el transcurso de los ocho episodios de la primera temporada, la trama atraviesa desde su familia distanciada hasta las consecuencias emocionales de su regreso del más allá. Además, la música, especialmente el género country, adquiere relevancia narrativa, entrelazando el tono dramático con secuencias de reflexión y acción.

Prime Video: tráiler de Cazador de demonios Embed - CAZADOR DE DEMONIOS Tráiler Oficial Español Latino (2025) Kevin Bacon Prime Video: elenco de Cazador de demonios Kevin Bacon (Hub Halloran)

Jennifer Nettles (Maryanne)

Damon Herriman (Lucky)

Beth Grant (Kitty)

Maxwell Jenkins (Cade)