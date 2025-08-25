El Departamento de Justicia estadounidense publica las transcripciones de Maxwell en el caso Epstein

Las grabaciones y transcripciones de Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, se hacen públicas en un intento de transparencia del gobierno estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes las transcripciones y grabaciones de audio de la entrevista realizada a Ghislaine Maxwell , condenada como cómplice de Jeffrey Epstein. Las autoridades afirmaron que se incluyen todas las palabras de la declaración, exceptuando los nombres de las víctimas, con el objetivo de garantizar transparencia en el caso.

El vicefiscal general estadounidense, Todd Blanche , quien entrevistó a Maxwell, de 63 años, explicó que "excepto los nombres de las víctimas, se incluye cada palabra. No se omite nada. No se oculta nada" , en declaraciones hechas en X. Maxwell cumple desde 2021 una condena de 20 años por reclutar a menores para Epstein y recientemente fue trasladada de una prisión de Florida a un centro de mínima seguridad en Texas, tras la entrevista.

El viernes, el congresista republicano James Comer informó que el Departamento de Justicia también había entregado "miles de páginas de documentos relacionados con Epstein" a un comité de la Cámara de Representantes que los solicitó. El legislador no detalló el contenido de estos archivos.

La muerte de Epstein en 2019, encontrado ahorcado en una prisión de Nueva York antes de su juicio , dio lugar a múltiples teorías conspirativas, que sugieren que fue asesinado para evitar revelaciones sobre figuras de alto perfil. Sin embargo, el FBI y el Departamento de Justicia confirmaron en julio que Epstein se suicidó , que no chantajeó a ninguna figura prominente y que no existía una "lista de clientes".

Trump , amigo de Epstein , aparece mencionado en documentos revisados por el Departamento de Justicia , según informó The Wall Street Journal, aunque no se hallaron pruebas de irregularidades. La publicación de las transcripciones llega en un contexto en el que el presidente busca apagar la controversia sobre su relación con Epstein , un tema que sigue generando indignación pública y repercute especialmente entre su base electoral.

El gobierno estadounidense busca con estas acciones reforzar la transparencia en un caso sensible que es objeto de acusaciones de falta de claridad en investigaciones previas. Las transcripciones y los documentos publicados permitirán al público y a los comités legislativos analizar directamente el contenido de la entrevista y profundizar en el conocimiento del caso Epstein y las responsabilidades de sus cómplices.

EPSTEIN y MAXWELL_1200.jpg Jeffrey Epstein y su exnovia, Ghislaine Maxwell, quien fue detenida en EEUU por el FBI. Foto: AFP/Getty

La Cámara de Representantes de EEUU divulgará archivos del caso Epstein

"Queremos asegurarnos de no hacer nada que perjudique o ponga en riesgo a ninguna víctima involucrada en esto, pero vamos a ser transparentes. Estamos haciendo lo que dijimos que haríamos. Estamos recibiendo los documentos y creo que la Casa Blanca trabajará con nosotros”, agregó Comer.

Al ser consultado sobre por qué el comité no publicaría de inmediato los archivos, si la citación de la Cámara instruyó al Departamento de Justicia a ocultar las identidades de las víctimas y otra información sensible, el funcionario respondió: “No puedo imaginar muchos escenarios en los que tuviéramos que ocultar algo más”.

"Queremos asegurarnos de no hacer nada que perjudique o ponga en riesgo a ninguna víctima", aseguró la Cámara.

jeffrey-epstein El congresista James Comer confirmó la entrega de miles de documentos vinculados al caso.

“Por lo general, nos preocupa que se elimine demasiada información. Así que veremos qué nos envían y a partir de ahí decidiremos”, agregó a la par de que esperan que el comité reciba los documentos el viernes.

A principios de la semana, un portavoz del comité sugirió que podría ser un proceso más complejo divulgar el material. “El comité tiene la intención de hacer públicos los documentos después de una revisión exhaustiva para garantizar que se elimine la identificación de todas las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil", sostuvo.

El comité consultará con el Departamento de Justicia para asegurarse de que los documentos que se publiquen "no impacten negativamente los casos e investigaciones penales en curso”, finalizó el portavoz.