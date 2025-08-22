La Cámara de Representantes de EEUU divulgará archivos del caso Epstein "lo más rápido posible"

Lo dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara. A su vez, subrayó que quieren ser "cuidadosos" para no hacer nada que pueda dañar a las víctimas.

La Cámara de representantes de EEUU divulgará archivos del caso que investiga al difunto financista Jeffrey Epstein , implicado en una causa de red de tráfico sexual. Además, subrayaron que quieren ser cuidadosos con las víctimas.

“Vamos a revisarlos y trabajaremos tan rápido como podamos. Esta es información delicada", apuntó Comer en su diálogo con la prensa, citó CNN.

" Queremos asegurarnos de no hacer nada que perjudique o ponga en riesgo a ninguna víctima involucrada en esto , pero vamos a ser transparentes. Estamos haciendo lo que dijimos que haríamos. Estamos recibiendo los documentos y creo que la Casa Blanca trabajará con nosotros”, agregó Comer.

Al ser consultado sobre por qué el comité no publicaría de inmediato los archivos, si la citación de la Cámara instruyó al Departamento de Justicia a ocultar las identidades de las víctimas y otra información sensible, el funcionario respondió: “No puedo imaginar muchos escenarios en los que tuviéramos que ocultar algo más”.

“Por lo general, nos preocupa que se elimine demasiada información. Así que veremos qué nos envían y a partir de ahí decidiremos”, agregó a la par de que esperan que el comité reciba los documentos el viernes.

A principios de la semana, un portavoz del comité sugirió que podría ser un proceso más complejo divulgar el material. “El comité tiene la intención de hacer públicos los documentos después de una revisión exhaustiva para garantizar que se elimine la identificación de todas las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil", sostuvo.

El comité consultará con el Departamento de Justicia para asegurarse de que los documentos que se publiquen "no impacten negativamente los casos e investigaciones penales en curso”, finalizó el portavoz.

Revelan escalofriantes fotos de la colección de arte en la mansión de Jeffrey Epstein

Una reciente investigación expuso fotografías inéditas del interior de la mansión de Jeffrey Epstein en el Upper East Side de Nueva York, dejando al descubierto una colección de arte tan impactante como perturbadora. Estas imágenes inéditas, acompañadas por documentos que detallan los últimos años de Epstein, despertaron un renovado interés en el significado y la función de su colección artística.

El valor simbólico de la colección de Epstein contrasta con su limitado valor económico. Aunque uno de sus marchantes recordó que gastó entre u$s200.000 y u$s300.000 en pinturas y objetos decorativos, un informe de 2022 valoró todo su conjunto en u$s338.804.

En la sala de masajes colgaba una obra de 4,5 metros que retrataba a niñas desnudas, calificada por una víctima como “artística” y no “pornográfica”. Entre las piezas más perturbadoras está Little Miss Pink Tomato (1995), de Damian Loeb, que muestra a ocho niñas en traje de baño bajo luces de escenario, evocando un concurso infantil. Maria Farmer, víctima de Epstein, recordó que él adquirió esta pintura.