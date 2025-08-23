Ghislaine Maxwell aseguró que "no existe" la llamada lista de clientes de Jeffrey Epstein







La expareja del financista Epstein lo dijo en una entrevista hecha por la Justicia de EEUU. También negó una cercanía con el presidente Donald Trump.

Actualmente, lGhislaine Maxwell está buscando el indulto de Trump y fue acusada de mentir a funcionarios federales. Foto: AFP/Getty

La socialité, y expareja del financista Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, aseguró que "no existe" la llamada lista de clientes del hombre, vinculado a una trama de tráfico sexual. Lo dijo en conversación con funcionarios estadounidenses y también negó una cercanía entre el empresario y el presidente de EEUU, Donald Trump.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Maxwell fue entrevistada en julio y, según la transcripción publicada, dijo que no presenció ninguna conducta inapropiada por parte del Trump o del expresidente Bill Clinton, ambos vinculados al financista. Actualmente, la mujer está buscando el indulto del mandatario estadounidense y fue acusada de mentir a funcionarios federales. Mientras tanto, cumple una condena de 20 años por tráfico sexual y solicitó a la Corte Suprema de EEUU la anulación de su condena.

ghislaine maxwell "No hay ninguna lista", apuntó Maxwell y negó que Trump y Epstein fueran cercanos. @krassenstein Lo que reveló la transcripción de Maxwell En la entrevista, el fiscal general Todd Blanche le preguntó a Maxwell sobre la supuesta "lista de clientes" de personalidades de alto perfil que se volvió objeto de teorías de conspiración en los últimos años.

Entre las personas consultadas, se mencionaron figuras conocidas como Bill Gates, Elon Musk, el exprimer ministro israelí Ehud Barak, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr, Kevin Spacey, Naomi Campbell y el príncipe Andrés, a quien negó haber presentado a Epstein.

"No hay ninguna lista", dijo Maxwell. En las 300 páginas de transcripciones, además, la mujer dijo que creía que Trump y Epstein eran amigos "en entornos sociales", más no cercanos y agregó: "De hecho, nunca vi al presidente en ningún tipo de masaje. Nunca tuvo relaciones inapropiadas con nadie".

También dijo que no recordaba que Trump le hubiera enviado a Epstein una nota por su 50.° cumpleaños en 2003, lo que generó titulares recientes después de que el Wall Street Journal informara sobre la nota. La Cámara de Representantes de EEUU divulgará archivos del caso Epstein "lo más rápido posible" La Cámara de representantes de EEUU divulgará archivos del caso que investiga al difunto financista Jeffrey Epstein, implicado en una causa de red de tráfico sexual. Además, subrayaron que quieren ser cuidadosos con las víctimas. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que su “objetivo” es divulgar rápidamente los archivos relacionados con Epstein una vez que el Departamento de Justicia comience a entregarlos el viernes, pero subrayó que quieren ser cuidadosos para no hacer nada que pueda dañar a las víctimas. “Vamos a revisarlos y trabajaremos tan rápido como podamos. Esta es información delicada", apuntó Comer en su diálogo con la prensa, citó CNN.