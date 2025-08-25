Confirmado: las proyecciones de suba del nivel de mar de hace 30 años ya se cumplieron







La tasa de aumento global del nivel del océano se calculó en un promedió de 0,31 centímetros por año.

En el momento en que investigadores de la NASA demostraron en octubre de 2024 que la tasa se había duplicado durante este período de 30 años, también se consideró importante comparar este hallazgo con las proyecciones realizadas a mediados de la década de 1990, según afirmaron dos investigadores de la Universidad de Tulane, cuyos hallazgos se publicaron en Earth's Future.

“Nos sorprendió bastante la precisión de esas primeras proyecciones, sobre todo si tenemos en cuenta lo rudimentarios que eran los modelos de entonces, en comparación con los que tenemos disponibles ahora”, expresó Torbjörn Törnqvist, profesor de Geología en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Ambientales. “Para cualquiera que cuestione el papel de los humanos en el cambio climático, aquí se encuentra una de las mejores pruebas de que hemos comprendido durante décadas lo que realmente está sucediendo y de que podemos realizar proyecciones creíbles”, agregó.

El coautor Sönke Dangendorf, profesor asociado del Departamento de Ciencias e Ingeniería Fluvial y Costera, confirmó que el desafío actual es traducir la información global en proyecciones adaptadas a las necesidades específicas de las partes interesadas en lugares.

“El nivel del mar no sube de manera uniforme, sino que varía ampliamente. Nuestro reciente estudio de esta variabilidad regional y los procesos que la subyacen se basa en gran medida en datos de las misiones satelitales de la NASA y los programas de monitoreo oceánico de la NOAA”, afirmó Sönke Dangendorf.

fondo del mar El nivel del mar no sube de manera uniforme, sino que varía ampliamente. Las proyecciones de subida de mar de 1990 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó un informe de evaluación en 1996. Allí, se proyectó que el aumento más probable del nivel del mar global durante los próximos 30 años sería de casi 8 cm, demasiado cerca de los 9 cm confirmados. Sin embargo, se subestimó el papel del derretimiento de las capas de hielo en más de 2 cm. En ese momento, se sabía poco de ese tema. El flujo de hielo desde la capa de hielo de Groenlandia hacia el océano también fue más rápido de lo previsto. Las proyecciones actuales sobre el futuro aumento del nivel del mar consideran la posibilidad, aunque incierta y poco probable, de un colapso catastrófico de la capa de hielo antes de finales de este siglo. Por lo que, las regiones costeras bajas de Estados Unidos se verían particularmente afectadas si dicho colapso ocurriera en la Antártida.