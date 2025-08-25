El brutal ataque de un luchador de MMA que casi termina con la vida de su oponente







Raja Jackson, hijo de Quinton "Rampage" Jackson, fue el protagonista del episodio. Perdió el control y golpeó en múltiples ocasiones a Stuart Smith, quién debió ser hospitalizado.

Raja Jackson golpeó a Stuart Smith que yacía en la lona.

Un brutal acto de violencia se llevó a cabo durante un combate de lucha libre en Los Ángeles, cuando Raja Jackson, hijo de un excampeón de peso semipesado de UFC llamado Quinton "Rampage" Jackson, perdió el control y golpeó a su oponente hasta dejarlo inconsciente. Debió ser trasladado al hospital.

En los videos del incidente que se volvieron virales, se muestra cómo Raja Jackson levantó al luchador Stuart Smith, conocido en el ring como Syko Stu, y lo lanzó con fuerza sobre la lona. Tras el derribo, se ve como Jackson continuó propinándole múltiples golpes en la cabeza a su oponente que yacía inmóvil, hasta que otros participantes y los miembros de seguridad intervinieron para detener la agresión.

Smith recibió atención médica inmediata, debió ser trasladado de urgencia al hospital con heridas graves y en estado inconsciente. Actualmente se encuentra despierto y estable. Según trascendió, en los momentos previos al combate, los luchadores habían tenido una discusión, que desencadenó en la brutal agresión.

Raja Jackson golpiza 2 Según informó el periodista Sean Ross Sapp, de Fightful, el encuentro estaba pactado como parte de la función de KnokX Pro Academy, sin embargo el nivel de violencia no formaba parte del guion. Es importante destacar que si bien, los combates del evento no son falsos, sus resultados son guionizados y coreografiados para el entretenimiento.

Las declaraciones de su padre, "Rampage" Jackson Quinton "Rampage" Jackson es un artista marcial mixto y kickboxer estadounidense, que fue campeón del peso semipesado de UFC en una ocasión.

A través de su cuenta de X (antes twitter), aclaró que Stuart Smith se encuentra estable y subrayó que Raja “es un luchador de MMA, no un luchador profesional de wrestling, y no tenía que estar involucrado en un evento como este”. Además, explicó que su hijo había sufrido una conmoción cerebral días antes del combate y que no debería haber tenido contacto físico alguno. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rampage4real/status/1959508304792633381?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1959508304792633381%7Ctwgr%5E8ff5b0672afa403d6bf0f33a8d58369331eddce7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Festados-unidos%2Fluchador-mma-asesina-vivo-hijo-rampage-jackson-desato-brutal-golpiza_0_3gtzk1uMJW.html&partner=&hide_thread=false I want to clear up the misinformation about my son Raja. I’ve been confirmed that the wrestler ( Stewart Smith aka Syko Stu) is awake and stable. Raja was unexpectedly hit in the side of the head by him moments before Smith’s match, Raja was told that he could get his “payback”in… — Rampage Jackson (@Rampage4real) August 24, 2025 Por otro lado, Rampage también expresó su preocupación y ofreció disculpas públicas en nombre de su hijo y de la organización: “Estoy muy molesto por lo sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto”, afirmó. Hasta el momento, ni Raja Jackson ni KnokX Pro Academy hicieron comentarios adicionales sobre el episodio.