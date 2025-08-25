Donald Trump considera revocar las licencias de dos medios de EEUU por críticas a su gobierno







El presidente estadounidense cuestiona a dos cadenas históricas por su cobertura negativa y sugiere que paguen millones por operar.

Trump acusa a NBC y ABC de difundir noticias falsas y anuncia medidas contra los medios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar a importantes medios de comunicación, centrando su crítica en NBC y ABC, a las que acusó de parcialidad extrema y de constituir una amenaza para la democracia estadounidense. Las críticas del mandatario se produjeron a través de su plataforma Truth Social, donde cuestionó la cobertura de ambas cadenas y reclamó acciones contra ellas.

Trump argumentó que “a pesar de una altísima popularidad y, según muchos, de estar entre los mejores ocho meses de la historia presidencial, ABC y NBC 'fake news', dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97% de malas noticias”, reforzando su acusación de sesgo ideológico sistemático. Según el mandatario, estas cadenas actúan como “una rama del Partido Demócrata” y deberían enfrentar sanciones regulatorias por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Donald Trump.jpg Trump propone que las cadenas paguen millones de dólares por sus licencias de transmisión. WWC Propuesta de revocación de licencias y tarifas El presidente también planteó la posibilidad de que los canales paguen “millones de dólares al año” por sus licencias. En sus mensajes, insistió: “Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores, pero como mínimo, deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento”. Trump calificó a estas cadenas como “tan sesgadas y mentirosas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia”.

Donald Trump.jpg La Casa Blanca sostiene que los medios son sesgados y favorecen al Partido Demócrata. Contexto y antecedentes La controversia se suma a un historial de enfrentamientos del mandatario con la prensa estadounidense. ABC había llegado recientemente a un acuerdo de 15 millones de dólares con Trump tras acusaciones de difamación. La amenaza de revocar licencias o imponer tarifas elevadas por el uso del espectro radioeléctrico amplía la presión del presidente sobre medios tradicionales que considera hostiles, en un contexto donde el debate sobre libertad de prensa y regulación de contenidos se mantiene vigente en Estados Unidos.

