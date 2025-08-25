El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar a importantes medios de comunicación, centrando su crítica en NBC y ABC, a las que acusó de parcialidad extrema y de constituir una amenaza para la democracia estadounidense. Las críticas del mandatario se produjeron a través de su plataforma Truth Social, donde cuestionó la cobertura de ambas cadenas y reclamó acciones contra ellas.
Donald Trump considera revocar las licencias de dos medios de EEUU por críticas a su gobierno
El presidente estadounidense cuestiona a dos cadenas históricas por su cobertura negativa y sugiere que paguen millones por operar.
Trump argumentó que “a pesar de una altísima popularidad y, según muchos, de estar entre los mejores ocho meses de la historia presidencial, ABC y NBC 'fake news', dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97% de malas noticias”, reforzando su acusación de sesgo ideológico sistemático. Según el mandatario, estas cadenas actúan como “una rama del Partido Demócrata” y deberían enfrentar sanciones regulatorias por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Propuesta de revocación de licencias y tarifas
El presidente también planteó la posibilidad de que los canales paguen “millones de dólares al año” por sus licencias. En sus mensajes, insistió: “Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores, pero como mínimo, deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento”. Trump calificó a estas cadenas como “tan sesgadas y mentirosas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia”.
Contexto y antecedentes
La controversia se suma a un historial de enfrentamientos del mandatario con la prensa estadounidense. ABC había llegado recientemente a un acuerdo de 15 millones de dólares con Trump tras acusaciones de difamación. La amenaza de revocar licencias o imponer tarifas elevadas por el uso del espectro radioeléctrico amplía la presión del presidente sobre medios tradicionales que considera hostiles, en un contexto donde el debate sobre libertad de prensa y regulación de contenidos se mantiene vigente en Estados Unidos.
