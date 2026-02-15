El gato Larry cumple 15 años como cazador oficial de ratones de la residencia del primer ministro de Reino Unido

Adoptado de un refugio, la mascota oficial del gobierno británico celebra una década y media como "Chief mouser" en la residencia del primer ministro británico. Prestó servicios bajo seis gobiernos y se convirtió en símbolo de continuidad y carisma en medio de crisis políticas.

El gato Larry , conocido como el "Chief Mouser to the Cabinet Office" —o jefe cazador de ratones oficial del gobierno británico—, cumple 15 años en 10 Downing Street , la histórica residencia del primer ministro del Reino Unido . Su tarea oficial como mascota que controla las plagas atrae a turistas y sorprende a los líderes y dirigentes que visitan la casa del funcionario inglés.

Larry llegó a Downing Street el 15 de febrero de 2011 , adoptado desde el refugio Battersea Dogs and Cats Home por el entonces primer ministro David Cameron para enfrentar un problema de roedores en el emblemático edificio. Desde entonces, el gato atigrado gris y blanco ha servido bajo seis primeros ministros diferentes y se ha convertido en una presencia querida y constante en medio de cambios políticos, desde debates sobre Brexit hasta crisis de liderazgo.

Aunque su título oficial es el de cazador de ratones, la biografía en el sitio del gobierno del Reino Unido describe sus “responsabilidades” de manera más amplia: saludar a los invitados, supervisar la seguridad y evaluar la comodidad de los muebles para siestas , entre otras tareas no menos importantes para su estatus felino.

Larry también ha demostrado su carisma frente a las cámaras. En distintas visitas de líderes internacionales, incluyendo al presidente Volodymyr Zelenskyy , el gato ha irrumpido en fotos oficiales e incluso ha logrado robarse la atención de la prensa. Asimismo, un momento que quedó en la memoria colectiva fue cuando se echó a dormir bajo el auto blindado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante una visita a Downing Street.

Pese a su avanzada edad —se estima que ronda los 18 o 19 años , un tiempo de vida excepcional para un felino— Larry sigue patrullando los pasillos y descansando en su lugar favorito dentro del número 10, consolidándose no solo como cazador oficial de ratones, sino como símbolo de estabilidad política en Gran Bretaña .

gato larry reino unido 2

La historia del gato Larry

Larry vio pasar a varios primeros ministros. Fue recibido en 2011 por el conservador David Cameron, quien dejó el cargo en 2016 tras el impacto de la victoria del «sí» en el referéndum sobre el Brexit.

Después atravesó las turbulencias del divorcio con la Unión Europea que se llevaron por delante a Theresa May en 2019, antes de ser testigo del "partygate", las reuniones festivas ilegales organizadas en Downing Street durante la pandemia por Boris Johnson.

También llegó a conocer a Liz Truss, efímera primera ministra (49 días) en 2022, y convivió con Rishi Sunak y su perra labrador llamada Nova. Finalmente presenció la alternancia política, con la llegada al poder del laborista Keir Starmer en julio de 2024.

Larry puede presumir de tener una cuenta en X seguida por más de 877.500 personas. Se trata de una cuenta humorística creada por un usuario anónimo, donde, entre videos sobre sus congéneres, Larry se queja del clima y lanza pullas a los políticos, con Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK, como blanco recurrente.

Sus primeros 100 días en Downing Street también fueron objeto de un libro, "The Larry Diaries", publicado en octubre de 2011. Señal de su estatus de estrella mundial, suele robar protagonismo a los dirigentes extranjeros recibidos en la residencia oficial del primer ministro británico.

En diciembre, durante la llegada del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Larry estaba presente en la escalinata. Y en enero hizo tropezar a un fotógrafo en la alfombra roja al meterse entre sus piernas durante la visita del dirigente polaco Karol Nawrocki.

Sin embargo, Larry no es el único felino de Downing Street. Debe convivir con dos «intrusos»: los gatos de la familia Starmer, JoJo y Prince. Porque Downing Street no solo funciona como oficina, sino también como residencia de los primeros ministros en ejercicio, para quienes así lo deseen, incluida la familia Starmer, según informó la BBC.

En septiembre de 2024, Starmer anunció la llegada de Prince, un gato siberiano, tras arduas «negociaciones» con sus dos hijos, que inicialmente querían un perro. Pero que los admiradores de Larry estén tranquilos: se le considera un funcionario permanente y, por lo tanto, puede quedarse en Downing Street, a diferencia de los otros felinos, que se marcharán con sus dueños.