Hace 80 años se instaló ENIAC, la primera computadora programable de la historia + Seguir en









En febrero de 1946 entró en servicio el gigante ordenador de 30 toneladas que marcó un hito en la era digital y fue programado por seis mujeres pioneras, sentando las bases de la computación moderna.

Mujeres manejando ENIAC: pioneras de la historia de la tecnología.

Un día como hoy, hace 80 años, se completó la instalación del ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer en inglés), considerada la primera computadora electrónica, digital y programable de propósito general que llegó a funcionar plenamente, marcando el inicio de la era moderna de la informática.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Concebido inicialmente para realizar cálculos balísticos para el Ejército de Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial, el ENIAC operó por primera vez en febrero de 1946, en la Universidad de Pennsylvania, donde sorprendió por su capacidad para procesar miles de operaciones por segundo en una época dominada por cálculos manuales o mecánicos.

ENIAC cumple 80 años: la primera computadora programable de la historia La máquina ocupaba cerca de 180 metros cuadrados, pesaba alrededor de 30 toneladas y estaba compuesta por 18.000 válvulas de vacío, que generaban tanto calor que debían ser reemplazadas de forma constante. Su construcción costó casi medio millón de dólares de la época, una cifra muy superior a la estimada inicialmente.

eniac primera computadora programable 2 Así se veía ENIAC en 1946. Aunque fue diseñada por J. Presper Eckert y John Mauchly, el trabajo de programación quedó en manos de seis mujeres seleccionadas entre unas 200 solicitantes. Conocidas como las “ENIAC Girls”, estas pioneras realizaron las primeras rutinas de instrucción para la máquina, décadas antes de que el papel de las mujeres en la informática fuera ampliamente reconocido.

El ENIAC no sólo revolucionó los cálculos militares, sino que también abrió el camino para aplicaciones civiles como los primeros pronósticos meteorológicos por computadora y simulaciones científicas complejas. Su legado tecnológico inspiró el desarrollo de generaciones futuras de ordenadores que hoy forman parte indispensable de la vida moderna.

Las mujeres pioneras del ENIAC Debes saber que el ENIAC fue el primero de su clase y claro, supone que todo era nuevo. Se tuvo que programar desde cero y se tuvieron que resolver diferentes problemas para este sistema. Quienes se encargaron de esto fueron seis mujeres, seis grandes ingenieras como fueron: Frances «Fran» Bilas Spence: se graduó en matemáticas y trabajo en la Escuela de Investigación Balística del Ejército estadounidense. Dentro del grupo se encargó sobre todo de tareas de programación y operación del ENIAC. Tras salir del proyecto, trabajo algún tiempo en el campo de la informática, aunque termino dejando su carrera para formar una familia.

se graduó en matemáticas y trabajo en la Escuela de Investigación Balística del Ejército estadounidense. Dentro del grupo se encargó sobre todo de tareas de programación y operación del ENIAC. Tras salir del proyecto, trabajo algún tiempo en el campo de la informática, aunque termino dejando su carrera para formar una familia. Jean Jennings Bartik: es otra graduada en matemáticas, pero que en este caso se encargó sobre todo de escribir las instrucciones y las configuraciones complejas para resolver los problemas balísticos. Tras terminar con el ENIAC, trabajo en la conversión de esta computadora para un sistema de almacenamiento de programas y desarrollo de otros computadores.

es otra graduada en matemáticas, pero que en este caso se encargó sobre todo de escribir las instrucciones y las configuraciones complejas para resolver los problemas balísticos. Tras terminar con el ENIAC, trabajo en la conversión de esta computadora para un sistema de almacenamiento de programas y desarrollo de otros computadores. Kathleen «Kay» McNulty Mauchly Antonelli: también se graduó en matemáticas y fue una de las encargadas de programar esta computadora. Posteriormente, se dedicó al desarrollo de software para otros proyectos.

también se graduó en matemáticas y fue una de las encargadas de programar esta computadora. Posteriormente, se dedicó al desarrollo de software para otros proyectos. Marlyn Wescoff Meltzer: otra matemática cuyas principales contribuciones fueron la configuración del ENIAC para solventar los problemas balísticos y otros cálculos complejos. Tuvo un paso bastante efímero, ya que tras la guerra dejo el trabajo para formar una familia.

otra matemática cuyas principales contribuciones fueron la configuración del ENIAC para solventar los problemas balísticos y otros cálculos complejos. Tuvo un paso bastante efímero, ya que tras la guerra dejo el trabajo para formar una familia. Frances «Betty» Snyder Holberton: curiosamente, en este caso hablamos de una periodista que se convirtió en una de las principales programadoras del ENIAC. Después de dejar el proyecto, siguió con el desarrollo de lenguajes de programación y estándares de software. Contribuyo en la creación del lenguaje de programación COBOL.

curiosamente, en este caso hablamos de una periodista que se convirtió en una de las principales programadoras del ENIAC. Después de dejar el proyecto, siguió con el desarrollo de lenguajes de programación y estándares de software. Contribuyo en la creación del lenguaje de programación COBOL. Ruth Lichterman Teitelbaum: también fue graduada en matemáticas y su papel en el ENIAC fue la de programación y formar a otros en la programación de la computadora. Tras este proyecto, se unió al desarrollo de otros ordenadores, destacando el EDVAC.

Temas computadoras

digital